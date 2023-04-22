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Пригожин заявил о службе сына Пескова по «подложным документам»

Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер» под измененными именем и фамилией
По словам Пригожина, сын Пескова шесть месяцев отслужил в расчете РЗСО «Ураган» и никто не знал, чьим сыном он является. На сегодняшний момент сын пресс-секретаря президента находится в отпуске, добавил бизнесмен
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова поступил на службу в ЧВК «Вагнер» по «подложным документам», сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Заявление приводится в телеграм-канале его компании «Конкорд». О службе сына Пескова артиллеристом в ЧВК «Вагнер» Пригожин впервые рассказал 21 апреля. Представитель Кремля еще не комментировал эту информацию.

По словам Пригожина, Песков к нему обратился, поскольку его сын собрался принять участие в боевых действиях и «отговорить его было бесполезно». Бизнесмен добавил, что не посоветовал идти на службу через Минобороны.

«Поэтому по подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы», — сообщил бизнесмен.

Сын Пескова, по словам Пригожина, прошел трехнедельную подготовку в качестве штурмана, позже он уехал в Луганск, где его поставили служить в расчет РЗСО «Ураган». Там он был, уточнил бизнесмен, «заряжающим ТЗМки» (транспортно-заряжающей машины).

Сын Пескова, сказал Пригожин, отработал шесть месяцев, «проявляя мужество и героизм», и на сегодняшний день находится в отпуске. «Никто из членов расчета «Урагана» не знал о том, что его папа кем-то является», — добавил он.

Пригожин не упоминал имя сына Пескова, проходящего службу в ЧВК «Вагнер». У пресс-секретаря президента трое сыновей и две дочери. При этом Пригожин говорил, что речь шла о том, который «часть жизни в Америке прожил, по-моему, или в Англии». Старшему сыну Пескова 33 года, он некоторое время жил в Великобритании, а в 2010–2012 годах, как писал «Коммерсантъ», проходил службу в ракетных войсках и позже работал в RT.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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