Рыльский район Курской области попал под обстрел
Губернатор Роман Старовойт: Рыльский район Курской области попал под обстрел ВСУ
По словам губернатора Романа Старовойта, «зафиксировано больше 20 прилетов». Три населенных пункта обесточены
Рыльский район Курской области утром попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
По его словам, «зафиксировано больше 20 прилетов».
При обстреле повреждены сети электроснабжения, обесточены деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка. Никто не пострадал.
Рыльский район граничит с Сумской областью Украины.
Последний раз Старовойт сообщал об обстреле области 15 апреля. Тогда утром Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Глушковский район, в результате без света осталась часть жителей поселка Теткино и села Попово-Лежачи, писал губернатор в телеграм-канале. Позднее он уточнил, что при очередном обстреле в Теткино загорелись дом и сарай, одна из улиц была обесточена.