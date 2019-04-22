«Дочка» «Россетей» потратит ₽5 млрд на борьбу с потерями энергии в Чечне

«Дочка» «Россетей» потратит ₽5 млрд на борьбу с потерями энергии в Чечне

Такую сумму Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа планирует выделить региону до 2022 года. Средства пойдут на работы по снижению потерь электроэнергии

Виды ​Грозного (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Чечня получит более 5,6 млрд руб. для снижения потерь электроэнергии до 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа (входит в «Россети») Виталий Иванов, передает ТАСС.

Он отметил, что электросетевой комплекс этого региона требует повышенного внимания, и, несмотря на существующие проблемные вопросы, он видит потенциал для развития отрасли.

«И это не просто слова: 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа будет направлено на модернизацию сетей Чечни, более 5,6 млрд руб. мы вложим в программу снижения потерь до 2022 года», — уточнил Иванов в ходе своей рабочей поездки в Грозный.

Иванов вместе со всей делегацией МРСК Северного Кавказа посетили энергообъекты республики и провели встречу с членами регионального правительства, с которыми обсудили планы по сотрудничеству.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев подчеркнул, что республика видит в энергетиках своих союзников, которые помогают устранять проблемы региона.