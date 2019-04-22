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Политика ,  
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«Дочка» «Россетей» потратит ₽5 млрд на борьбу с потерями энергии в Чечне
Такую сумму Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа планирует выделить региону до 2022 года. Средства пойдут на работы по снижению потерь электроэнергии
Виды ​Грозного (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Чечня получит более 5,6 млрд руб. для снижения потерь электроэнергии до 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа (входит в «Россети») Виталий Иванов, передает ТАСС.

Он отметил, что электросетевой комплекс этого региона требует повышенного внимания, и, несмотря на существующие проблемные вопросы, он видит потенциал для развития отрасли.

«И это не просто слова: 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа будет направлено на модернизацию сетей Чечни, более 5,6 млрд руб. мы вложим в программу снижения потерь до 2022 года», — уточнил Иванов в ходе своей рабочей поездки в Грозный.

Иванов вместе со всей делегацией МРСК Северного Кавказа посетили энергообъекты республики и провели встречу с членами регионального правительства, с которыми обсудили планы по сотрудничеству.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев подчеркнул, что республика видит в энергетиках своих союзников, которые помогают устранять проблемы региона.

«Несомненно, мы нацелены на дальнейшее развитие энергокомплекса», — заключил он.

Экономика
Мутко оценил долги Северного Кавказа за газ и свет в ₽120 млрд

На минувшей неделе, 18 апреля, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность Северо-Кавказского федерального округа за газ и электроэнергию составляет 120 млрд руб. Он не уточнил, сколько именно приходится на каждый регион, а также сколько именно жители этого федерального округа задолжали за газ, а сколько за свет. Тем не менее Мутко заверил, что по итогам прошлого года долговая нагрузка Северного Кавказа сократилась на 9 млрд руб., до 74,3 млрд руб.

В июле прошлого года «Россети» оценивали долги республик Северного Кавказа за передачу электроэнергии в 4,8 млрд руб. Из этих денег выплата 4,5 млрд руб. была просрочена.

Автор: Анна Трунина
Теги: Чечня, «Россети», МРСК, электроэнергия
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