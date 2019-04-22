Возникала обеспокоенность по поводу его близких связей с олигархом Игорем Коломойским. Он [Зеленский] отверг обвинения Порошенко в том, что он «марионетка Коломойского», несмотря на то что многие члены команды Зеленского тоже имеют связи с олигархом.

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Зеленский преуспел благодаря разочарованию избирателей в Порошенко, который пришел к власти пять лет назад, после Майдана. Миллиардер, кондитерский магнат пообещал украинцам, что они будут «жить по-новому», но темпы изменений были слишком медленными.

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За хаотичной, но живой кампанией на Украине пристально наблюдали из соседней России. Пока государственное российское телевидение высмеивало цирковой характер выборов, многие с завистью смотрели на оживленные дебаты и соревновательную атмосферу. В воскресенье вечером победная речь Зеленского содержала послание, которое может отозваться в Кремле.

«Как гражданин Украины я могу сказать постсоветским странам: посмотрите на нас. Все возможно», — сказал он».

«Избрание Зеленского президентом нечто большее, чем просто телевизионная сказка, ставшая реальностью. Украина — пока еще не безупречное правовое государство с независимыми судами, свободной прессой и политиками, которые борются с коррупцией, а не обогащаются, но страна развивается в этом направлении. Избрание харизматичного актера является доказательством того, что это важный шаг на пути к демократизации Украины. Кандидат, пришедший из ниоткуда, не относящийся к коррумпированному истеблишменту, набрал 73%, и это лучший результат, когда-либо достигнутый президентом на выборах второго тура. Зеленский — самый молодой президент украинской истории».

«Украинцы сегодня просыпаются, понимая, что последние несколько месяцев не были сном. Они действительно избрали человека, который сейчас играет президента в сериале <...>. Теперь на Зеленского будут давить, чтобы он доказал, что он знает, что делает. В ходе избирательной кампании он избегал серьезных интервью и дискуссий о политике, предпочитая публиковать беззаботные видео в соцсетях.

У него есть месяц до инаугурации. Потом комедиант, ставший президентом, столкнется с рядом сложностей, включая тлеющую войну с поддерживаемыми Россией повстанцами на востоке страны».

«Самая важная новость вечера: Украине снова удалось провести демократическую смену власти главы государства. Действующий президент проиграл. Такое бывает редко в постсоветских государствах. Новый президент Украины Владимир Зеленский обратился к ним вечером: «Посмотрите на нас! Все возможно!» Невообразимо, что какой-либо политический аутсайдер был избран на постсоветском пространстве главой государства. Будь то Владимир Путин в России или Александр Лукашенко в Белоруссии — кто победит, известно задолго до даты выборов».

«Уверенная победа во втором туре украинских президентских выборов комика <...> который получил более 73% в противостоянии с уходящим президентом Петром Порошенко, стала поводом отпраздновать наличие [в этой стране] динамичной демократии. Теперь перед Владимиром Зеленским стоит задача трансформировать свою успешную, современную и зрелищную кампанию таким образом, чтобы выиграть выборы в парламент, которые пройдут в октябре.

Петр Порошенко <...> находится в непростом положении. Степень его отторжения со стороны украинцев очевидна, и ему будет непросто удержать нынешние политические альянсы до парламентских выборов в октябре.

Каждая партия столкнется с необходимостью пересмотреть свою позицию с учетом результатов президентских выборов. Некоторые депутаты <...> уже заявили, что поддержат победителя [выборов], чтобы сохранить свою карьеру в политике. Согласно украинской Конституции, президент обладает лишь ограниченными полномочиями. Так что на первое время Владимир Зеленский может столкнуться с нелояльным парламентом, способным блокировать его номинации на ключевые посты [в исполнительной власти]. Молодой глава государства должен укомплектовать кадрами свою новую партию «Слуга народа» <…> чтобы выставить кандидатов на парламентских выборах».

«Комедиант, наиболее известный своей телевизионной ролью случайного президента, запросто выигрывает реальные президентские выборы на Украине, показывают экзитполы, ставя политического новичка во главе страны, стоящей в центре геополитического противостояния Запада с Москвой.

Владимир Зеленский, 41-летний комедийный актер, который никогда не занимал публичные должности, набрал более 70% голосов, одержав решительную победу над действующим президентом Петром Порошенко <…>.

Победа господина Зеленского <…> предоставит Украине первого лидера еврейского происхождения и станет болезненным упреком политическому и бизнес-истеблишменту, представляемому Петром Порошенко, конфетным магнатом, проводившим свою избирательную кампанию под националистским лозунгом «Армия, язык, вера».

После пяти лет войны с подконтрольными России силами на востоке избиратели продемонстрировали, что намного больше озабочены внутренними угрозами коррупции и нищеты, игнорируя предостережение Петра Порошенко, которое он озвучил на своем избирательном участке, что голосование за комедийного актера не смешно и может привести к болезненным последствиям».

«Пять лет спустя после революции на улицах [страны] в воскресенье, 21 апреля, украинцы снова поменяли политическую картину, избежав жестокости и хаоса и проголосовав за абсолютного политического новичка Владимира Зеленского.

Этот не имеющий политического опыта комик и успешный продюсер <…> получил 73% голосов, оставив далеко позади уходящего президента Петра Порошенко. Никогда еще украинский президент не заручался настолько внушительной поддержкой. И это только один из рекордов, поставленных господином Зеленским, который в 41 год стал самым молодым президентом в истории страны.

В историю войдет, в частности, то обстоятельство, что, проголосовав за неизвестного кандидата, украинцы предпочли прыжок в никуда вместо того, чтобы оставлять у власти политический класс, который был дискредитирован за годы бездействия перед лицом важных вызовов.

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Перед Владимиром Зеленским стоит гигантская задача. Выполнить обещание кандидата «сломать систему» под прессингом агрессивной России, которая надеется на провал своего соседа, окажется сложнее, чем заручиться поддержкой избирателей.

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Дерегулирование экономики, налоговая амнистия, усиление структур по борьбе с коррупцией — кандидат [Зеленский] очертил программу действий либеральной направленности, однако ему придется преодолеть оппозицию тех, кто понесет потери из-за предложенных им изменений. «Если он действительно решится действовать, Зеленский столкнется с «глубинным украинским государством», которое еще сильнее, чем то, которое борется против [американского президента Дональда] Трампа», — сказал Юрий Романенко из Института будущего — аналитического центра, который давал советы кандидату [Зеленскому]».

«Выборы являются историческими в нескольких отношениях: Зеленский — первый глава государства без какого-либо политического опыта на пространстве между ЕС и Россией. Более того, это самый высокий показатель, когда-либо достигнутый президентом независимой Украины. Зеленский, самый молодой президент в украинской истории, как и Порошенко, стремится вступить в Европейский союз. Спорный вопрос о вступлении России в НАТО планирует решить референдумом.

Объединение страны, разрываемой между украинскими националистами и дружественной к России части населения, вероятно, станет одной из самых сложных задач для нового украинского президента. Многие люди надеются на рост благосостояния, прежде всего на повышение заработной платы и пенсий и снижение стоимости жизни».