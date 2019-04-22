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Выборы на Украине ,  
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«Исторические выборы»: иностранные СМИ — о победе Зеленского
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента страны. Со значительным перевесом в нем победил Владимир Зеленский. Что пишут о результатах украинских выборов иностранные СМИ — в обзоре РБК
Фото: Василий Федосенко / Reuters

The Guardian, Великобритания

«Зеленский возьмет на себя ответственность за страну, сталкивающуюся с огромным количеством вызовов, включая экономические трудности и продолжающуюся войну против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке, которая унесла больше 13 тыс. жизней.

Он наиболее известен своей ролью в украинском телесериале «Слуга народа», где сыграл учителя, неожиданно избранного президентом после гневной тирады против коррупции, опубликованной в Сети его учениками.

В ходе кампании он предоставлял мало информации о своей будущей политике или планах на президентство, полагаясь на вирусные видео, стендапы и шутки вместо традиционной кампании.

Его кампания размыла границы между реальным Зеленским и его экранным персонажем. Как и выдуманный президент из его сериала, Зеленский пообещал очистить политику и положить конец господству олигархии над Украиной, но предложил мало конкретики.

Возникала обеспокоенность по поводу его близких связей с олигархом Игорем Коломойским. Он [Зеленский] отверг обвинения Порошенко в том, что он «марионетка Коломойского», несмотря на то что многие члены команды Зеленского тоже имеют связи с олигархом.

<…>

Зеленский преуспел благодаря разочарованию избирателей в Порошенко, который пришел к власти пять лет назад, после Майдана. Миллиардер, кондитерский магнат пообещал украинцам, что они будут «жить по-новому», но темпы изменений были слишком медленными.

<…>

За хаотичной, но живой кампанией на Украине пристально наблюдали из соседней России. Пока государственное российское телевидение высмеивало цирковой характер выборов, многие с завистью смотрели на оживленные дебаты и соревновательную атмосферу. В воскресенье вечером победная речь Зеленского содержала послание, которое может отозваться в Кремле.

«Как гражданин Украины я могу сказать постсоветским странам: посмотрите на нас. Все возможно», — сказал он».

Die Zeit, Германия

«Избрание Зеленского президентом нечто большее, чем просто телевизионная сказка, ставшая реальностью. Украина — пока еще не безупречное правовое государство с независимыми судами, свободной прессой и политиками, которые борются с коррупцией, а не обогащаются, но страна развивается в этом направлении. Избрание харизматичного актера является доказательством того, что это важный шаг на пути к демократизации Украины. Кандидат, пришедший из ниоткуда, не относящийся к коррумпированному истеблишменту, набрал 73%, и это лучший результат, когда-либо достигнутый президентом на выборах второго тура. Зеленский — самый молодой президент украинской истории».

Политика
Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

«Би-би-си», Великобритания

«Украинцы сегодня просыпаются, понимая, что последние несколько месяцев не были сном. Они действительно избрали человека, который сейчас играет президента в сериале <...>. Теперь на Зеленского будут давить, чтобы он доказал, что он знает, что делает. В ходе избирательной кампании он избегал серьезных интервью и дискуссий о политике, предпочитая публиковать беззаботные видео в соцсетях.

У него есть месяц до инаугурации. Потом комедиант, ставший президентом, столкнется с рядом сложностей, включая тлеющую войну с поддерживаемыми Россией повстанцами на востоке страны».

Tagesshau, Германия

«Самая важная новость вечера: Украине снова удалось провести демократическую смену власти главы государства. Действующий президент проиграл. Такое бывает редко в постсоветских государствах. Новый президент Украины Владимир Зеленский обратился к ним вечером: «Посмотрите на нас! Все возможно!» Невообразимо, что какой-либо политический аутсайдер был избран на постсоветском пространстве главой государства. Будь то Владимир Путин в России или Александр Лукашенко в Белоруссии — кто победит, известно задолго до даты выборов».

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Liberation, Франция

«Уверенная победа во втором туре украинских президентских выборов комика <...> который получил более 73% в противостоянии с уходящим президентом Петром Порошенко, стала поводом отпраздновать наличие [в этой стране] динамичной демократии. Теперь перед Владимиром Зеленским стоит задача трансформировать свою успешную, современную и зрелищную кампанию таким образом, чтобы выиграть выборы в парламент, которые пройдут в октябре.

Петр Порошенко <...> находится в непростом положении. Степень его отторжения со стороны украинцев очевидна, и ему будет непросто удержать нынешние политические альянсы до парламентских выборов в октябре.

Каждая партия столкнется с необходимостью пересмотреть свою позицию с учетом результатов президентских выборов. Некоторые депутаты <...> уже заявили, что поддержат победителя [выборов], чтобы сохранить свою карьеру в политике. Согласно украинской Конституции, президент обладает лишь ограниченными полномочиями. Так что на первое время Владимир Зеленский может столкнуться с нелояльным парламентом, способным блокировать его номинации на ключевые посты [в исполнительной власти]. Молодой глава государства должен укомплектовать кадрами свою новую партию «Слуга народа» <…> чтобы выставить кандидатов на парламентских выборах».

The New Yok Times, США

«Комедиант, наиболее известный своей телевизионной ролью случайного президента, запросто выигрывает реальные президентские выборы на Украине, показывают экзитполы, ставя политического новичка во главе страны, стоящей в центре геополитического противостояния Запада с Москвой.

Владимир Зеленский, 41-летний комедийный актер, который никогда не занимал публичные должности, набрал более 70% голосов, одержав решительную победу над действующим президентом Петром Порошенко <…>.

Победа господина Зеленского <…> предоставит Украине первого лидера еврейского происхождения и станет болезненным упреком политическому и бизнес-истеблишменту, представляемому Петром Порошенко, конфетным магнатом, проводившим свою избирательную кампанию под националистским лозунгом «Армия, язык, вера».

После пяти лет войны с подконтрольными России силами на востоке избиратели продемонстрировали, что намного больше озабочены внутренними угрозами коррупции и нищеты, игнорируя предостережение Петра Порошенко, которое он озвучил на своем избирательном участке, что голосование за комедийного актера не смешно и может привести к болезненным последствиям».

Le Monde, Франция

«Пять лет спустя после революции на улицах [страны] в воскресенье, 21 апреля, украинцы снова поменяли политическую картину, избежав жестокости и хаоса и проголосовав за абсолютного политического новичка Владимира Зеленского.

Этот не имеющий политического опыта комик и успешный продюсер <…> получил 73% голосов, оставив далеко позади уходящего президента Петра Порошенко. Никогда еще украинский президент не заручался настолько внушительной поддержкой. И это только один из рекордов, поставленных господином Зеленским, который в 41 год стал самым молодым президентом в истории страны.

В историю войдет, в частности, то обстоятельство, что, проголосовав за неизвестного кандидата, украинцы предпочли прыжок в никуда вместо того, чтобы оставлять у власти политический класс, который был дискредитирован за годы бездействия перед лицом важных вызовов.

<…>

Перед Владимиром Зеленским стоит гигантская задача. Выполнить обещание кандидата «сломать систему» под прессингом агрессивной России, которая надеется на провал своего соседа, окажется сложнее, чем заручиться поддержкой избирателей.

<…>

Дерегулирование экономики, налоговая амнистия, усиление структур по борьбе с коррупцией — кандидат [Зеленский] очертил программу действий либеральной направленности, однако ему придется преодолеть оппозицию тех, кто понесет потери из-за предложенных им изменений. «Если он действительно решится действовать, Зеленский столкнется с «глубинным украинским государством», которое еще сильнее, чем то, которое борется против [американского президента Дональда] Трампа», — сказал Юрий Романенко из Института будущего — аналитического центра, который давал советы кандидату [Зеленскому]».

Der Spiegel, Германия

«Выборы являются историческими в нескольких отношениях: Зеленский — первый глава государства без какого-либо политического опыта на пространстве между ЕС и Россией. Более того, это самый высокий показатель, когда-либо достигнутый президентом независимой Украины. Зеленский, самый молодой президент в украинской истории, как и Порошенко, стремится вступить в Европейский союз. Спорный вопрос о вступлении России в НАТО планирует решить референдумом.

Объединение страны, разрываемой между украинскими националистами и дружественной к России части населения, вероятно, станет одной из самых сложных задач для нового украинского президента. Многие люди надеются на рост благосостояния, прежде всего на повышение заработной платы и пенсий и снижение стоимости жизни».

Авторы: Анастасия Антипова, Евгений Пудовкин, Анастасия Батманова
Теги: выборы на Украине, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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