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ЦИК Украины заявила о неспособности нарушений повлиять на итоги выборов
Нарушения, зафиксированные на выборах президента Украины, не могут повлиять на результаты голосования, заявили в ЦИК. Накануне полиция сообщила о 1,2 тыс. жалоб на нарушения и о 17 уголовных делах, открытых по итогам проверок
Фото: Геннадий Минченко / Ukrinform / ZUMA / ТАСС

Выявленные нарушения уже не смогут повлиять на результаты выборов президента Украины. Об этом заявила глава местного Центризбиркома Татьяна Слипачук во время брифинга, сообщает «РБК Украина».

По словам главы ЦИК, во время второго тура не было выявлено серьезных нарушений, способных исказить результаты. «У нас все хорошо. Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, которые имели место, повлияли на результаты голосования», — заявила она.

Накануне, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента страны.

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К вечеру 21 апреля нацполиция Украины зафиксировала более 1,2 тыс. обращений с жалобами на нарушение избирательных прав граждан. В результате полицейские оформили 21 протокол по фактам административных нарушений и открыли 17 уголовных дел, сообщал телеканал «112 Украина».

«Уголовные нарушения касаются препятствования осуществлению избирательного права, препятствования работе избирательного участка, угрозы или насилия относительно работника правоохранительных органов, а также подкупа избирателей», — поясняло ведомство.

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Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях, наименьшее количество — в Закарпатской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По результатам обработки 96,65% протоколов избирательных участков, Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,14% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,53% избирателей.

Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование Вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют Конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: выборы президента, Украина, Центризбирком
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