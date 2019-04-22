ЦИК Украины заявила о неспособности нарушений повлиять на итоги выборов

Нарушения, зафиксированные на выборах президента Украины, не могут повлиять на результаты голосования, заявили в ЦИК. Накануне полиция сообщила о 1,2 тыс. жалоб на нарушения и о 17 уголовных делах, открытых по итогам проверок

Фото: Геннадий Минченко / Ukrinform / ZUMA / ТАСС

Выявленные нарушения уже не смогут повлиять на результаты выборов президента Украины. Об этом заявила глава местного Центризбиркома Татьяна Слипачук во время брифинга, сообщает «РБК Украина».

По словам главы ЦИК, во время второго тура не было выявлено серьезных нарушений, способных исказить результаты. «У нас все хорошо. Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, которые имели место, повлияли на результаты голосования», — заявила она.

Накануне, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента страны.

К вечеру 21 апреля нацполиция Украины зафиксировала более 1,2 тыс. обращений с жалобами на нарушение избирательных прав граждан. В результате полицейские оформили 21 протокол по фактам административных нарушений и открыли 17 уголовных дел, сообщал телеканал «112 Украина».