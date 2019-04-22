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Выборы на Украине ,  
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Порошенко победил лишь в одном регионе Украины по предварительным итогам
Действующему президенту Украины удалось добиться успеха только на избирательных участках во Львовской области и за рубежом. ЦИК Украины подсчитала уже более 40% голосов
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

По итогам подсчета более 40% протоколов действующий президент Украины Петр Порошенко удерживает лидерство лишь в одном регионе Украины. Зеленский побеждает в абсолютном большинстве областей, свидетельствуют данные ЦИК.

К 2:25 мск ЦИК Украины обработала 41,99% протоколов. Во Львовской области Петр Порошенко получает 63,87% голосов. Также действующему президенту удается обойти лидера партии «Слуга народа» на избирательных участках за рубежом, где за Порошенко проголосовали 53,99% голосов.

По данным гражданской организации «Опора», Петр Порошенко победил на единственной украинской антарктической станции — «Академик Вернадский». Из 12 полярников за действующего президента проголосовали восемь.

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Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной Радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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