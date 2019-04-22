Порошенко победил лишь в одном регионе Украины по предварительным итогам

Порошенко победил лишь в одном регионе Украины по предварительным итогам

Действующему президенту Украины удалось добиться успеха только на избирательных участках во Львовской области и за рубежом. ЦИК Украины подсчитала уже более 40% голосов

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

По итогам подсчета более 40% протоколов действующий президент Украины Петр Порошенко удерживает лидерство лишь в одном регионе Украины. Зеленский побеждает в абсолютном большинстве областей, свидетельствуют данные ЦИК.

К 2:25 мск ЦИК Украины обработала 41,99% протоколов. Во Львовской области Петр Порошенко получает 63,87% голосов. Также действующему президенту удается обойти лидера партии «Слуга народа» на избирательных участках за рубежом, где за Порошенко проголосовали 53,99% голосов.

По данным гражданской организации «Опора», Петр Порошенко победил на единственной украинской антарктической станции — «Академик Вернадский». Из 12 полярников за действующего президента проголосовали восемь.

Во всех регионах Украины, кроме Львовской области, побеждает Зеленский. Наибольший уровень поддержки продемонстрировали восточные и юго-восточные регионы страны.