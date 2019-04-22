Кудрин выразил надежду на возобновление диалога с Украиной после выборов

Кудрин выразил надежду на возобновление диалога с Украиной после выборов

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на своей странице в Twitter прокомментировал первые результаты выборов президента Украины

«Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений. Хочется надеяться, что при новой украинской власти переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится», — написал Кудрин.

По данным ЦИК Украины на 00:45% (обработано 17,53% протоколов) шоумен Владимир Зеленский лидирует с 73,31% голосов, его соперник, действующий президент Петр Порошенко набрал 24,35%.