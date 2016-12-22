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В МИД заявили об отказе России гарантировать невмешательство в выборы США
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В МИД заявили об отказе России гарантировать невмешательство в выборы США
Политика, 22 апр, 23:30
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В МИД заявили об отказе России гарантировать невмешательство в выборы США
В одностороннем порядке Россия не будет давать США гарантий невмешательства в выборы, заявил спецспредставитель президента Андрей Крутских. Возможного влияния Москвы в США опасаются на голосование в ноябре
Андрей Крутских (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Россия не будет давать Соединенным Штатам «односторонние гарантии» относительно невмешательства в выборы. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил посол по особым поручениям российского МИД, ​ спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — сказал он в ответ на вопрос, может ли российская сторона гарантировать, что она не будет вмешиваться в американские выборы. «Без обвинений в адрес Москвы сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика и даже бизнесмена, как мы видели по недавним показаниям основателя Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе. Если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут, как будто он говорит на другом языке», — добавил также дипломат, комментируя высказывания американского посла в России Джона Хантсмана, который заявил, что Вашингтон будет готов вернуться к переговорам по кибербезопасности, если Россия не вмешается в промежуточные выборы в США, намеченные на 6 ноября.

«Если он [Хантсман] всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий [о невмешательстве], то он ошибся страной», — подчеркнул Крутских, напомнив, что президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News говорил, что «у России нет никакого желания насолить американцам» и «вмешаться в их внутренние политические процессы, влиять на выборы». «Мы этого не хотим, это не в рамках наших национальных интересов», — сказал спецпредставитель главы государства.

Трамп обещал противодействовать вмешательству Москвы в выборы-2018
Политика

«По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались. Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях», — заметил также он, предположив, что лучше в данном случае вести диалог «об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия». «Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем», — повторил Крутских.

О том, что к рассмотрению вопроса о переговорах относительно сферы кибербезопасности, которые были намечены на февраль, однако затем отменены по инициативе американской стороны, Вашингтон может вернуться в случае, если промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре пройдут «без вмешательства» Москвы, Хантсман говорил в интервью «Коммерсанту» 26 марта.​ «Условия, в которых сейчас обсуждается кибербезопасность, очень напряженные. Это связано с вмешательством в выборы в США в 2016 году. Я думаю, что если мы успешно проведем [промежуточные выборы в Конгресс] выборы в ноябре этого года — без вмешательства, — то мы сможем накопить необходимое доверие для дальнейших шагов. А там уже посмотрим, куда это нас приведет», — отмечал он.

Прежде об угрозе возможного вмешательства России в промежуточные выборы в Штатах, которые должны состояться 6 ноября, также говорили глава ЦРУ и кандидат на должность американского госсекретаря Майк Помпео, директор национальной разведки США Дэниел Коутс, а также руководитель американского кибернетического командования адмирал Майкл Роджерс и бывший глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.

«Мы делаем очень серьезное исследование, и мы уже подготовили некоторые... очень сильные предположения по выборам 2018 года... Мы будем противодействовать тому, что они [российские представители] делают, мы будем противодействовать этому очень сильно», — заявлял в ответ на это президент США Дональд Трамп.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: МИД РФ , вмешательство в выборы
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