Трамп обещал противодействовать вмешательству Москвы в выборы-2018

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен препятствовать вмешательству России и «других стран» в американские выборы в 2018 году. Об этом президент сообщил ​на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, передает Reuters.

Трамп признал, что Россия, и, «возможно, другие страны» вмешались в выборы президента 2016 года, хоть это и не повлияло, по его словам, на результаты голосования.

«Мы делаем очень серьезное исследование, и мы уже подготовили некоторые... очень сильные предположения по выборам 2018 года... Мы будем противодействовать тому, что они делают, мы будем противодействовать этому очень сильно», — сказал Трамп.

В ноябре 2018 года в США состоятся промежуточные выборы в конгресс.

Накануне, 6 марта, директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия к промежуточным выборам-2018 готовит «операцию влияния». Глава нацразведки добавил, что Москва продолжит использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства, чтобы «усугубить общественные и политические трещины в Соединенных Штатах».