Аэропорт Казани временно закрыли
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань не принимает и не отправляет рейсы с 18:36 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
В 19:18 ограничения были сняты, сообщили в Росавиации.
Ограничения на работу российских аэропортов регулярно вводятся с начала военной операции, обычно они связаны с угрозой атаки дронов.
В предыдущий раз ограничения в аэропорту Казани вводились 19 марта, тогда же закрывался и аэропорт Нижнего Новгорода и Нижнекамска.
В последнее время российские регионы несколько раз подвергались массированным атакам беспилотников. Одним из наиболее значительных инцидентов стала атака в ночь на 11 марта, когда 337 беспилотников атаковали различные регионы России. Над Московской областью ПВО перехватила и уничтожила 91 беспилотник, а над Курской областью — 126. В Подмосковье в результате атаки пострадали 20 человек, из них трое скончались.
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