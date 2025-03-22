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Военная операция на Украине ,  
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CBS узнал детали «челночной дипломатии» России, Украины и США в Эр-Рияде

CBS: США проведут встречу с Украиной перед переговорами с Россией в Эр-Рияде
Сюжет
Военная операция на Украине
Двусторонние встречи Украины и США и России и США запланированы на воскресенье и понедельник. Москва сообщала, что на переговорах 24 марта будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море
Майк Уолтц, Марко Рубио (слева) и&nbsp;Андрей Сибига, Андрей Ермак и Рустем Умеров (справа) на встрече в Джидде
Майк Уолтц, Марко Рубио (слева) и Андрей Сибига, Андрей Ермак и Рустем Умеров (справа) на встрече в Джидде (Фото: Saul Loeb / Reuters)

В Саудовской Аравии в воскресенье и понедельник пройдут несколько встреч американской, украинской и российской сторон, сообщила журналистка CBS News, репортер в Белом доме Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.

По их данным, 23 марта пройдет встреча технической команды США с украинской делегацией. На следующий день состоятся переговоры между представителями Вашингтона и Москвы. Если эти контакты приведут к прогрессу, то американская команда может вновь встретиться с представителями Киева тоже в понедельник.

Источники уточнили, что госсекретарь Макро Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц не поедут в Саудовскую Аравию для участия в этих переговорах.

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Политика
Киев, Украина

МИД Украины сообщал, что запланированная с США встреча будет двусторонней и технической, а не политической. Киев рассчитывает обсудить с делегацией Вашингтона «параметры предложений по прекращению огня».

Российская сторона указывала, что на 24 марта в Эр-Рияде запланированы экспертные консультации представителей России и США. Переговоры будут посвящены инициативе, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря».

Со стороны Москвы будут присутствовать председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Эти встречи следуют за вторым телефонным разговором между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Диалог состоялся 18 марта, спустя несколько дней после встречи США и Украины в Джидде, после которой Киев выразил готовность пойти на 30-дневное прекращение огня.

Кремль по итогам разговора Путина и Трампа сообщил, что российский президент согласился на предложение американского, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и «сразу дал российским военным соответствующую команду». 

Россия и США уже проводили встречу в Эр-Рияде 18 февраля, через шесть дней после первого телефонного разговора Путина и Трампа. На ней стороны затронули вопросы и Украины, и восстановления двусторонних отношений. 27 февраля состоялись консультации Москвы и Вашингтона в Стамбуле, на которых обсуждались вопросы нормализации работы дипмиссий.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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