Петер Стано: ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле»

ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле», шокирован и потрясен сообщениями о теракте. Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Евросоюз осудил теракт в «Крокус Сити Холле», об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

«ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил он.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана осудил теракт. В связи с произошедшим также высказались власти ряда стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, США, Германии и др.

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. После стрельбы в здании ТЦ начался пожар. По тревоге были подняты спасатели и силовики. МЧС сообщило о выводе из подвала 100 человек, эвакуация также проводится с крыши здания.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что на месте теракта в сотрудники ведомства ищут преступников. «Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили там. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.

Погибли 40 человек, пострадали 100, по предварительным данным ФСБ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадавших доставляют в больницы. Медики оценивают состояние большинства из них как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла перед концертом группы «Пикник», когда все гости были на месте, сообщала РБК одна из очевидцев Светлана.

Местное управление области рекомендовано снизить время пребывания на улице, также плотно закрыть окна и двери, об этом сообщило местное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром в «Крокус Сити Холле».