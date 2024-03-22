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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Евросоюз осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Петер Стано: ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле», шокирован и потрясен сообщениями о теракте. Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Евросоюз осудил теракт в «Крокус Сити Холле», об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

«ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил он.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана осудил теракт. В связи с произошедшим также высказались власти ряда стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, США, Германии и др.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 
Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. После стрельбы в здании ТЦ начался пожар. По тревоге были подняты спасатели и силовики. МЧС сообщило о выводе из подвала 100 человек, эвакуация также проводится с крыши здания.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что на месте теракта в сотрудники ведомства ищут преступников. «Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили там. Следственный комитет назвал произошедшее терактом.

Погибли 40 человек, пострадали 100, по предварительным данным ФСБ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадавших доставляют в больницы. Медики оценивают состояние большинства из них как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла перед концертом группы «Пикник», когда все гости были на месте, сообщала РБК одна из очевидцев Светлана.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Местное управление области рекомендовано снизить время пребывания на улице, также плотно закрыть окна и двери, об этом сообщило местное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром в «Крокус Сити Холле».

Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
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Георгий Смирнов
Евросоюз теракт «Крокус Сити Холл»
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