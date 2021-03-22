В Брюсселе заявили о курсе России на конфронтацию с Евросоюзом

Боррель также напомнил о принципах взаимоотношений с Россией, которые были установлены в 2016 году. Они включают в себя следование минским соглашениям по Украине, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам. На вопрос журналистов о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов в отношениях с Россией, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы — вне времени. А вот как реализовать их — зависит уже от обстоятельств».

В этот же день председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил о серьезных разногласиях между сторонами. Как сообщила пресс-служба ЕС, отношения с Россией могут развиваться в более позитивном русле, если та выполнит условия минских соглашений, прекратит кибератаки на западные ресурсы и будет соблюдать права человека. Стороны в ходе телефонного разговора обсудили во время разговора ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) Алексея Навального.

В Кремле, комментируя этот разговор, заявили, что «с российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального, деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность».

В начале февраля Боррель посетил с визитом Москву, после которого заявил, что Россия не намерена идти навстречу Евросоюзу.

Через несколько дней после визита Борреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто рассказал о будущем диалога между Россией и Евросоюзом. Лавров тогда уточнил, что сомнения Москвы относительно продуктивности диалога с ЕС не следует понимать как ее намерение «уйти из Европы». «Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения», — сказал российский министр.

По его словам, к настоящему времени отношений между Россией и ЕС на дипломатическом уровне «почти не осталось» (за исключением спорадических контактов) и это следствие политики самого объединения, а не действий Москвы. В этих условиях Москва обязана быть готовой к любому развитию отношений, а выбор вектора развития — за Европейским союзом, резюмировал Лавров.