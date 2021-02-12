Боррель назвал условие для нормализации отношений России и ЕС

Отношения между Россией и Европейским союзом не придут в норму без соблюдения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, передает ТАСС.

«Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — сказал он.

Боррель указал, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля. Дипломат отметил, что ЕС защищает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В связи с событиями на Украине и присоединением Крыма европейские власти ввели санкции против России с 31 июля 2014 года. С тех пор их продлевают каждые полгода. Последний раз Европейский совет решил продлить санкционные меры до 31 июля 2021 года из-за того, что Россия не полностью выполняет минские соглашения.