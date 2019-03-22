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МИД отреагировал на сообщения о планах США испытать новую ракету
В случае, если Вашингтон испытает противоракету SM-3 Block IIA на перехват межконтинентальной баллистической ракеты, ответные меры Москвы будут в том числе и техническими, заявили в МИД
Фото: Mark Wright / AP

Сообщения о планах Пентагона провести в 2020 году испытания противоракеты SM-3 Block IIA «не могут не настораживать», заявили в МИД России. США ранее уверяли Россию в том, что система не будет угрожать силам ядерного сдерживания, говорится в комментарии российского МИД.

В министерстве отметили, что информация о таких планах появилась в СМИ со ссылкой на «неназванных представителей» американского оборонного ведомства. Подобные сообщения подтверждают «циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в 2012-м году американская сторона заявила, что данные противоракеты не могут быть угрозой для стратегических наступательных вооружений России. «В оборот даже была введена формула, что российские озабоченности, дескать, противоречат законам физики и понятиям географии», — добавили в МИД.

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Теперь же, в Вашингтоне, вероятно, «удосужились перечитать школьные учебники» по физике и географии и «нашли в них для себя много нового и полезного», говорится в заявлении МИД России.

Москве придется учитывать тот факт, что угроза становится реальностью и принимать меры, в том числе и технического характера, сообщили в министерстве. Россия считает линию США в вопросах противоракетной обороны опасной и дестабилизирующей и призывает совместно искать решение для накопившихся в сфере международной безопасности проблем.

Ранее о планах Пентагона испытать эту ракету сообщило издание Warrior Maven со ссылкой на представителей американского военного ведомства. «SM-3 IIA не была создана для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами, но подает большие надежды. Это будет пределом ее возможностей, и мы хотим попробовать», — сказал собеседник издания.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МИД России, противоракета
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