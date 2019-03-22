Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Чиновников, допустивших задержку сдачи объектов федеральной адресной инвестиционной программы, планируют наказать, следует из распоряжения правительства

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы. Это следует из решения правительства.

Список заместителей «руководителей федеральных органов исполнительной власти», то есть госзаказчиков строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, нужен правительству «для принятия решения о применении к ним мер ответственности», говорится в документе.

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