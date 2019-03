СМИ узнали об угрожающей санкционному режиму утечке кадров из Минфина США

Из-за усложнения работы, конфликтов с руководством и переманивания частными компаниями Управление по контролю над иностранными активами только за последние два года покинули 10% сотрудников, сообщает Bloomberg

Сигал Манделькер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Уход профессионалов из Управления по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США угрожает политике дальнейшего расширения финансовых санкций, предупреждает Bloomberg. По данным агентства, за время президентства Трампа число физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки, практически удвоилось, при этом OFAC покинуло около 20 опытных сотрудников, что составляет примерно 10% от численности его персонала.

Причинами утечки кадров агентство называет увеличение объемов работы OFAC и рост ее сложности, а также ухудшение морального климата из-за действий замглавы Минфина ​Сигал Манделькер, курирующей в ведомстве вопросы финансовой разведки и борьбы с терроризмом (в ее подчинении находится в том числе и OFAC). По словам собеседников Bloomberg из числа сотрудников Минфина, Манделькер умна и хорошо разбирается в порученных ей вопросах, однако при этом слишком вспыльчива, нерешительна и не отличается большой организованностью в работе. Опрошенные Bloomberg сотрудники возглавляемого Манделькер с 2017 года Управления контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI) рассказали, что та нередко выходит из себя и часто игнорирует советы опытных сотрудников, а собравшимся на совещание подчиненным порой приходится ждать ее по 40 минут. Кроме того, Манделькер, по данным Bloomberg, втягивает подчиненных в конфликты с помощником главы Минфина Маршаллом Биллингсли.

Серьезной проблемой Bloomberg считает и повышенный спрос на сотрудников OFAC со стороны частных компаний, готовых предлагать им лучшие условия, чем они имеют на госслужбе. Интерес частного сектора к профессионалам из OFAC объясняют тем, что именно эти люди способны правильно понимать смысл накладываемых в рамках санкций ограничений.

Утечка кадров из OFAC увеличивает вероятность проигрыша связанных с введением санкций судебных процессов, отмечает Bloomberg. До сих пор OFAC ни разу не проигрывал таких разбирательств, но если это когда-нибудь произойдет, то это может затруднить введение новых ограничений и одновременно усилит путаницу в экономике сталкивающихся с санкциями стран, предупреждает Эрих Феррари, основатель вашингтонской юридической компании Ferrari & Associates.

​«Санкции — дело непростое. Требуется много времени, чтобы по-настоящему понять, как именно сделать этот инструмент эффективным и где проходят юридические границы. Когда вы теряете эти знания, дело может кончиться тем, что вас привлекут к суду за непонимание того, какие действия противоречат закону», — сказал Феррари (он представляет интересы российского миллиардера Олега Дерипаски, подавшего в суд на Минфин США и OFAC и их руководителей Стивена Мнучина и Андреа Гаки в связи с введением против него санкций).