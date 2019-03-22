МИД Украины ответил на требование президента Чехии поменять Конституцию

Слова Милоша Земана об изменении в Конституции касательно децентрализации в стране «выглядят как трансляция нарративов российской пропаганды», заявили в украинском МИДе

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Заявление президента Чехии Милоша Земана об изменении Конституции Украины является «трансляцией российской пропаганды», заявила изданию «Обозреватель» представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко.

«Взгляды господина Земана нам хорошо известны. Жаль, что он так и не понял, что в Украине уже пятый год длится не гражданская война, а российская агрессия», — сказала она. По ее словам, на востоке Украины «почти ежедневно гибнут наши патриоты и среди них много русскоязычных, которые не только защищают государство, но и Европу и ее ценности».

Официальная позиция правительства Чехии отличается от президентской и является дружественной по отношению к Киеву, сказала Зеленко. «Правительство Чехии последовательно поддерживает нас в борьбе с агрессором. Чехия очень активно выступает за продолжение санкций против России. Мы и дальше будем продолжать наше взаимодействие для противодействия российской агрессии», — подчеркнула Зеленко.

Земан не заметил того, что децентрализация на Украине является приоритетным направлением для президента и правительства страны, отметила она. «Сегодня она успешно имплементируется по всей стране, кроме оккупированных украинских территорий. Именно эта реформа признана ЕС как одна из успешных в Украине», — добавила Зеленко.