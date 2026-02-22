CNN написал о демографической катастрофе на Украине

Украина превращается в страну вдов и сирот из-за большого количества погибших солдат на фронте, пишет CNN. Кроме того, коэффициент рождаемости в стране опустился ниже одного ребенка на женщину, заявили демографы

Украина столкнулась с демографической катастрофой. Из-за продолжающегося военного конфликта она становится «страной вдов и сирот». Об этом написал CNN.

По словам украинского демографа Эллы Либановой, страна потеряла около 10 млн человек — это украинцы, которые погибли, уехали за границу или живут на подконтрольных России территориях.

«Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределена», — сказала она.

Рождаемость, снижавшаяся и до боевых действий, сейчас, по словам Либановой, «почти рухнула»: коэффициент рождаемости опустился ниже одного ребенка на женщину. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 1,4. в США — 1,6, сказано в публикации. Кроме того, врачи киевской клиники репродуктивной медицины «Надия» фиксируют рост осложнений беременности, хромосомных аномалий и случаев преждевременной менопаузы, говорится в статье. Эксперты-репродуктологи связывают это со стрессом.

По оценке, которую приводит CNN, с начала боевых действий на Украине погибли от 100 до 140 тыс. украинцев. Средний возраст военнослужащего — около 43 лет, поэтому у многих погибших остались вдовы с детьми. Кроме того, официальная статистика, как отмечается в публикации, показывает, что в стране 59 тыс. детей живут без биологических родителей.

Еще около 6 млн человек, преимущественно женщины и дети, с 2022 года покинули страну и зарегистрировались как беженцы за рубежом. По словам Либановой, чем дольше продолжается конфликт, тем меньше вероятность их возвращения на родину. Массовый отток населения также представляет собой значительную утечку мозгов из Украины, добавила она.

В декабре Reuters писал, что Украина стоит на пороге демографического коллапса, за почти четыре года украинского конфликта население страны сократилось до менее чем 36 млн человек, а согласно прогнозам властей, при сохранении динамики к 2040 году оно упадет до 29 млн.

В том же году The Telegraph отмечал, что массовый отъезд молодых девушек с Украины стало для страны не только проблемой утечки мозгов, но и«демографической бомбой замедленного действия». The New York Times также приводила оценки демографов, согласно которым эмиграция 800 тыс. женщин в возрасте от 18 до 34 лет в страны Евросоюза играет бóльшую роль в украинской демографии, чем мобилизация мужчин.

Во «Всемирной книге фактов ЦРУ» тем временем говорится, что за 2024 год на Украине были самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на каждые роды приходится около трех смертей. Согласно прогнозам ООН, опубликованным в 2024 году, к 2100 году население Украины сократится до 9-23 млн человек.