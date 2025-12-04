 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Reuters сообщил об угрозе демографической катастрофы на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
С февраля 2022 года население сократилось с 42 млн до менее чем 36 млн человек. К 2051 году ожидается снижение до 25 млн, пишет Reuters
Зал ожидания Гощанской городской больницы
Зал ожидания Гощанской городской больницы (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украина стоит на пороге демографического коллапса, за почти четыре года украинского конфликта население страны сократилось до менее чем 36 млн человек, а согласно прогнозам властей, при сохранении динамики к 2040 году оно упадет до 29 млн, сообщает Reuters.

По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, до начала конфликта население страны составляло 42 млн человек, это число в настоящий момент упало до менее чем 36 млн. Согласно оценкам, к 2051 году эта цифра снизится до 25 млн.

Во «Всемирной книге фактов ЦРУ» говорится, что за 2024 год на Украине были самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на каждые роды приходится около трех смертей.

По оценкам правительства, средняя продолжительность жизни мужчин на Украине сократилась с 65,2 года до начала конфликта до 57,3 года в 2024 году. Для женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 года.

Помимо высокой смертности и низкой рождаемости, проблема с демографией также связана с миграцией украинцев.

Украинский аналитический центр «Центр экономической стратегии» в марте 2025 года сообщил, что около 5,2 млн украинцев, уехавших из страны после начала спецоперации, остались за границей, в основном в европейских странах, включая Россию, Германию и Польшу.

По прогнозам центра, от 1,7 до 2,7 млн человек останутся за границей, и к ним могут присоединиться еще сотни тысяч взрослых мужчин после завершения конфликта.

По словам заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна, демографический кризис усугубился тем, что с 2022 года среди беженцев непропорционально много молодых женщин.

Согласно прогнозам ООН, опубликованным в 2024 году, к 2100 году население Украины сократится до 9–23 млн человек.

Telegraph написала о «демографической бомбе» для Украины
Экономика
Беженцы прибывают в венгерский город Агония на поезде, который прибыл из Украины,&nbsp;2022 год

В 2024 году власти Киева пытались решить демографическую проблему, представив стратегию до 2040 года. В документе говорилось, что в течение следующего десятилетия Украине будет не хватать 4,5 млн работников. Больше всего рабочей силы потребуется в таких отраслях, как строительство, технологии и административные услуги.

Демографическая стратегия направлена на сдерживание дальнейшей эмиграции и возвращение украинцев из-за границы, в том числе за счет улучшения жилищных условий, развития инфраструктуры и образования, а также привлечения иммигрантов из других стран, если рабочие места остаются незанятыми.

По оценкам властей, эти меры могут привести к тому, что к 2040 году численность населения будет составлять 34 млн человек, но они также предупреждают, что при сохранении текущей динамики к тому времени она может сократиться до 29 млн.

В конце сентября УНН со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2026 год сообщила, что по состоянию на 1 сентября численность населения Украины, задекларировавшего или зарегистрировавшего место жительства, составила 28,7 млн человек.

В апреле «РБК Украина» со ссылкой на Международный валютный фонд сообщил, что в 2024 году население страны сократилось до 33,3 млн человек.

В 2024 году региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр сообщила, что с 2014 года население Украины сократилось более чем на 10 млн человек, из них на 8 млн — после начала боевых действий в феврале 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
демография Украина кризис
