Telegraph написала о «демографической бомбе» для Украины

Эмиграция украинских девушек в Европу для Украины представляет не только проблему утечки мозгов, но и «демографическую бомбу замедленного действия», пишет Telegraph. В ООН сообщали о сокращении уровня рождаемости на Украине

Беженцы прибывают в венгерский город Агония на поезде, который прибыл из Украины, 2022 год (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

За три года боевых действий территорию Украины покинули многие девушки, что для страны стало не только проблемой утечки мозгов, но и «демографической бомбой замедленного действия», пишет The Telegraph.

Газета опубликовала репортаж из одной из школ во Львове (Западная Украина), где старшеклассники рассказали о том, что раздумывают над эмиграцией, поскольку «не видят будущего» на родине в состоянии конфликта.

Самой популярной страной для молодых украинцев, решивших уехать, стала соседняя Польша. По данным польского исследовательского агентства Radon, за год после начала боевых действий количество украинских студенток, поступающих в польские университеты, почти удвоилось, а число прибывающих молодых людей увеличилось еще больше. «Укринформ» в 2023 году публиковал данные, согласно которым украинцы составили 45% от общего числа иностранных студентов в Польше.

Первый замминистра образования и науки Украины Евгений Кудрявец заявил Telegraph, что усилия по сохранению человеческого капитала в стране будут определять, «сможем ли мы выжить, восстановить экономику и развивать государство».

Издание отмечает, что на Украине падает уровень рождаемости, а число первоклассников с 2021 года уменьшилось почти на треть по всей стране. Кудрявец прогнозирует, что такая тенденция сохранится и к 2029 году — число поступающих в первый класс сократится еще на 30%.

В связи с ростом числа молодых украинцев, уезжающих учиться за границу, власти Украины стремятся усовершенствовать систему образования в стране и направляют на это значительную часть бюджетных средств. «Мы можем сделать Украину страной, в которой молодые люди видят свое будущее», — уверен Кудрявец.

Прошлой осенью The New York Times приводила оценки демографов, согласно которым эмиграция 800 тыс. женщин в возрасте от 18 до 34 лет в страны Евросоюза играет бóльшую роль в украинской демографии, чем мобилизация мужчин.

Проблему с оттоком молодых людей на фоне боевых действий и мобилизации признавал и президент Украины Владимир Зеленский. Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова прошлым летом прогнозировала, что к 2033 году численность украинского населения не превысит 35 млн человек.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе находятся более 5 млн украинских беженцев. О готовности вернуться в 2024 году заявляли 65% украинцев, по сравнению с 77% в 2022-м. В Киеве заявляли, что рассчитывают на возвращение 30% уехавших граждан в течение полугода после окончания военных действий. Еще столько же украинцев останутся за рубежом навсегда, прогнозировали власти Украины.