Bloomberg рассказал о новом козыре Китая в преддверии переговоров с США

Китай выиграл от недавнего решения Верховного суда США отменить тарифы Трампа. Теперь у Пекина в рукаве «соевая карта», при этом до саммита Цзиньпина и Трампа осталось меньше двух месяцев

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Решение Верховного суда США об отмене масштабных чрезвычайных пошлин усиливает позиции Пекина на переговорах с Вашингтоном и дает Китаю дополнительные козыри перед встречей председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.

Суд 20 февраля признал недействительными введенные Трампом чрезвычайные тарифы. Это касается тарифов на китайские товары, введенных во время второго срока Трампа, то есть Китай оказался в условиях единой глобальной ставки в 15%, которая также применяется к союзникам США и действует в течение 150 дней.

Это решение «ставит Китай в гораздо более сильное положение на переговорах», считает директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо. Он напомнил, что ранее Пекин брал на себя обязательства по закупке около 25 млн тонн сои в рамках тарифных договоренностей. «Если тарифы признаются незаконными, «соевая карта» снова оказывается в руках Китая», — отметил У.

Трамп будет с визитом в Пекине с 31 марта по 2 апреля.

«Соевая карта» Китая — это геополитический и экономический рычаг давления Пекина на Вашингтон, связанный с тем, что КНР является крупнейшим импортером американской сои.

Отмена угрозы пошлин, которые ранее достигали 145%, усложняет для Трампа давление на Пекин с целью нарастить закупки американской сои, самолетов Boeing и энергоносителей. Кроме того, Вашингтон лишается важного инструмента ответа в случае, если Китай выдвинет дополнительные условия — например, в обмен на сохранение стабильных поставок редкоземельных металлов, критически важных для американской промышленности, отмечает агентство.

Собеседники Bloomberg указывают, что китайская сторона может активизировать требования по доступу к передовым полупроводникам, снятию торговых ограничений с китайских компаний и пересмотру политики США в отношении Тайваня.

По словам бывшего советника Минкоммерции КНР Цуй Фаня, Пекин будет оценивать дальнейшие шаги США, если Вашингтон попытается использовать иные правовые механизмы для введения новых пошлин.

С апреля 2025 года администрация Трампа последовательно увеличивала торговые пошлины для зарубежных партнеров. Тогда были повышены тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%. При этом для многих государств были введены более высокие торговые пошлины. Например, для Китая они тогда составляли 145%. После торгового соглашения Трамп снизил пошлину. По его словам, такие меры были необходимы, поскольку США «подвергались разграблению, насилию и расхищению близкими и далекими нациями, как друзьями, так и врагами».

Трамп объявил о том, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны в октябре 2025 года. «Мы уже ведем торговую войну», — так он ответил на вопрос, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны.