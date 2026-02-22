Валтонен: Финляндия отправила Украине из своих запасов все, что возможно

В Хельсинки заявили, что отдали Киеву из своих запасов все, что возможно

Несмотря на это, глава МИД Финляндии считает, что Украине необходимо поставлять больше оружия. Она также призвала запустить пакет помощи ЕС на €90 млрд

Финляндия отправила Украине из своих запасов все, что возможно, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телеканалу Yle.

При этом она отметила, что Украине необходимо поставлять больше оружия.

«Безусловно. Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше», — сказала Валтонен.

По словам министра, Финляндия отправила из своих запасов все, что возможно. Сейчас важно запустить пакет помощи ЕС для Украины на €90 млрд, уточнила она. Для этого необходима поддержка всех стран блока, однако привлечь Венгрию оказалось непросто. «Пытаемся добиться этого», — ответила Валтонен.

Ранее газета Financial Times сообщила, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против предложения о займе в €90 млрд на поддержку Украины. Принятие этого решения требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна поддержит выделение Украине кредита, если возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Днем 13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке прокачки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» из-за повреждения на территории Украины. При этом российская нефть не поступает в Венгрию по «Дружбе» с 27 января. Сийярто говорил, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам».

На предыдущей неделе, 11 февраля, председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Европарламент утвердил кредит для Украины в размере €90 млрд. За это проголосовали 458 депутатов, против выступили 140, а 44 воздержались.

Тем не менее, это только первый шаг на пути к реализации. Для того чтобы первый транш был перечислен в начале второго квартала 2026 года, необходимо одобрение Совета Евросоюза. Европарламент подчеркнул, что без утверждения этого пакета Советом начало финансирования невозможно.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.