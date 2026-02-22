 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию
Трамп заявил, что решил позаботиться о «многих больных» в Гренландии

Трамп заявил, что США направили госпитальное судно к Гренландии
Претензии США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы помочь «больным людям».

«В сотрудничестве с замечательным губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, мы отправляем в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных людях, которым там не оказывают помощь. Он уже в пути!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social

Президент США не предоставил каких-либо подробностей о судне и его маршруте.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно поднимал тему установления контроля США над Гренландией. Свои заявления он увязывал с задачами национальной безопасности и допускал, что для достижения цели может быть использован силовой сценарий.

В Вашингтоне объяснили интерес США к Гренландии
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

В середине январе тысячи жителей Гренландии прошли по снегу и льду в знак протеста против позиции Трампа по отношению к острову. Они несли национальные флаги и транспаранты «Гренландия не продается!»

21 января Bloomberg писал, что глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с Трампом в переговоры о «продаже Гренландии». Тогда же Трамп отказался от прежних угроз использовать пошлины как способ установить контроль над Гренландией, исключил военные действия и указал, что возможное соглашение может решить этот вопрос. В начале февраля республиканец заявил о достигнутом по многим вопросам согласии на переговорах с ЕС по Гренландии.

