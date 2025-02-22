Spiegel узнал о планах продлить трубопроводы НАТО до Польши и Чехии

Система трубопроводов НАТО была построена во времена холодной войны, она заканчивается в Западной Германии. Альянс хочет продлить ее до Польши и Чехии, а в перспективе — для Литвы, чтобы поставлять авиатопливо войскам

Фото: Senior Airman Andrew Bertain / Keystone Press Agency / Global Look Press

НАТО обсуждает постройку системы трубопроводов из Германии в Польшу и Чехию, чтобы снабжать войска в странах восточного фланга альянса авиационным топливом для истребителей в случае конфликта с Россией, сообщает Der Spiegel со ссылкой на служебные документы бундесвера.

В конце 1950-х годов была построена Центрально-Европейская трубопроводная система НАТО, которую разработали «для удовлетворения оперативных потребностей в центральной Европе в мирное время, а также в период кризисов и конфликтов». По ней транспортировали большие объемы керосина, бензина и дизельного топлива по территории Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов, системой также пользовались США. Трубы проложили только до Западной Германии.

Союзники по НАТО пришли к выводу, что трубопроводные системы являются «основой топливного снабжения», пишет Der Spiegel. В альянсе рассматривают продление трубопровода из горда Брамше (Нижняя Саксония) до Польши. Еще один маршрут протянется из Ингольштадта в Баварии до Чехии. В перспективе предполагается создать инфраструктуру для транспортировки топлива дальше на восток, например, в Литву.

В вооруженных силах Германии считают, что иначе снабжение войск топливом в случае возможного конфликта с Россией станет «ахиллесовой пятой» НАТО. Боеприпасы и запасные части можно было бы доставить в страны на восточной границе альянса на самолете, но в случае с горючим это вряд ли осуществимо из-за огромного расхода, говорится в документе бундесвера.

Ожидается, что общая стоимость проекта составит €21 млрд, а строительство завершится к 2035 году. Германия готова выделить более €3,5 млрд, сообщил изданию глава Минобороны Борис Писториус. «Для наших солдат надежное снабжение топливом является одним из важнейших условий их боевой готовности», — заявил министр.

Однако есть ряд факторов, которые могут задержать строительство и увеличить расходы, пишет Spiegel. Трубопровод необходимо проложить под несколькими реками, включая Везер и Эльбу, на маршруте есть природные заповедники и другие объекты, которые надо защитить от возможных аварий. Кроме того, предстоит решить «земельный вопрос» с властями и владельцами участков.

С начала военных действий на Украине в западных странах неоднократно заявляли, что Россия в будущем может напасть на НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад являются чушью, которая нужна, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине». В декабре 2024-го глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию событий, в том числе учитывать вероятность «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».