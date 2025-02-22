В Европе и на Украине назвали ошибку Зеленского из-за сделки с Трампом

Критика Зеленского в адрес Трампа была ошибкой, их отношения потеплеют в случае заключения сделки по металлам, пишет WP. В Верховной раде отметили, что Украина «не в том положении, чтобы ссориться» с США

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Отношения президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, возможно, потеплеют, если последний подпишет соглашение о редкоземельных металлах, критика республиканца была «определенно ошибкой», заявила The Washington Post (WP) бывшая замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль.

«Конечно, трудно справляться со своими эмоциями, но это необходимо делать, потому что он [Зеленский] не обычный человек, он президент», — сказала она.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил WP, что Украина «не в том положении, чтобы ссориться» с президентом США. «Нам нужно заслужить доверие и уважение Трампа, и сейчас это крайне сложно, но возможно», — считает он.

Зеленскому не нужно обращать внимание на заявления Трампа о его рейтинге и отказываться от сделки с ресурсами «слишком быстро», сказал изданию европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. Он назвал ответные действия президента Украины на критику американского лидера «слишком поспешными».

Прошлой осенью Зеленский представил Трампу «план победы», который содержал пункт о совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Республиканец заинтересовался этой инициативой, предложил обменять редкоземельные ресурсы на военную помощь США, а объем сделки оценил в $500 млрд. Как уточняли источники NBC News, речь идет о предоставлении Вашингтону права владения 50% украинских ископаемых. В Белом доме пояснили, что таким образом США намерены компенсировать потраченные средства на поддержку Украины.

Зеленский заявил, что не стал подписывать соглашение из-за его неготовности. Трамп обвинил Киев в срыве сделки, пообещал ее «воскресить» и пригрозил последствиями за повторный отказ. По данным портала Axios, Вашингтон передал Киеву «улучшенную» версию документа. Вместе с этим президенты Украины и США обменивались критикой в адрес друг друга. Так, Трамп назвал Зеленского «диктатором» с низким рейтингом и призвал к проведению выборов на Украине. Тот в ответ заявил, что его сейчас заменить «никак не получится», связал данные о рейтинге одобрения 4% с «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. Украинское законодательство запрещает это сделать сейчас из-за действия военного положения, объявленного 24 февраля 2022 года.