У бывшего донского атамана прошли обыски после задержания замов Слюсаря

Гончаров — экс-замгубернатора области и бывший донской атаман, у него начался обыск по делу его прежнего коллеги. Он стал уже четвертым заместителем экс-губернатора Голубева, к которому пришли силовики, и третьим за месяц

Виктор Гончаров (Фото: Правительство Ростовской области)

У советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова проходят обыски, сообщает DonDay со ссылкой на источник. Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что правоохранители сегодня проводили обыски в доме Виктора Гончарова. Обыски связаны с делом Рачаловского, добавил собеседник РБК.

Гончаров прежде занимал должность вице-губернатора Ростовской области, с сентября 2023 года он занимает должность председателя совета директоров Региональной корпорации развития. Также с 2013 по 2020 год он был атаманом Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Рачаловского, заместителя губернатора и министра сельского хозяйства региона, подозревают в превышении должностных полномочий в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Следствие считает, что он выдал субсидии ряду предприятий, находившихся в тяжелом финансовом положении. Получатели субсидий обанкротились, бюджет понес ущерб на 155,2 млн руб.

Гончаров стал третьим за месяц заместителем бывшего губернатора региона Василия Голубева, к которому пришли силовики, и четвертым — с ноября прошлого года.

В ноябре прошлого года в регионе задержали заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиненного во взятке. А 3 февраля была задержана заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова, которую обвиняют в превышении должностных полномочий.

В начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку, на его место Владимир Путин назначил бывшего главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.