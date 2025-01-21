Герасимов посетил группировку «Центр» в зоне спецоперации

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Глава Генштаба Вооруженных сил России, первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил группировку войск «Центр» в зоне военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск «Центр», выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

Он также вручил государственные награды военным, которые отличились во время освобождения населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, Герасимов заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач, подвел промежуточные итоги и поставил новые задачи.

В начале января российские военные заняли несколько населенных пунктов в направлении Красноармейска (Покровска). Этот город расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. В частности, 19 января войска взяли под контроль село Воздвиженка в Красноармейском районе.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал об отступлении украинских войск на красноармейском направлении, во время которого они наносят ущерб инфраструктуре, чтобы создать трудности российским властям при восстановлении предприятий и обеспечении гражданского населения гуманитарной помощью.