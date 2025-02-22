Красный Крест передал Израилю тело погибшей заложницы Шири Бибас
Международный комитет Красного Креста (МККК) передал Израилю тело заложницы Шири Бибас, похищенной боевиками палестинской группировки ХАМАС и содержавшейся в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на международную организацию.
Тело было передано представителями ХАМАС накануне вечером, 21 февраля. ХАМАС заявила, что тело принадлежит заложнице Шири Бибас.
Армия обороны страны (ЦАХАЛ) ситуацию пока не комментировала.
Израиль ранее обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки при передаче тел заложников. ЦАХАЛ заявила, что ХАМАС не передала тело Бибас вместе с телами ее сыновей 20 февраля, и что переданные останки, якобы принадлежавшие ей, на самом деле не имели отношения ни к кому из заложников.
В соответствии с соглашением о прекращении огня, ХАМАС должна была 20 февраля вернуть Израилю тела четырех погибших заложников. Все заложники, чьи тела группировка передала в этот день, были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. Кроме Ариэля, Кфира - сыновей Шири Бибас Израиль вернул тело пенсионера Одеда Лифшица. Единственного выжившего члена семьи Бибас — отца мальчиков Ярдена группировка освободила 1 февраля.
ХАМАС утверждает, что Шири Бибас и двое ее сыновей были убиты в результате израильской атаки, когда находились в плену в секторе Газа.
С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Его первый этап продлится 42 дня. Всего за это время ХАМАС пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). В обмен Израиль освобождает из тюрем палестинских заключенных — несколько десятков палестинцев за одного заложника.
Всего к настоящему моменту было освобождено 19 живых израильских заложников, включая Александра Труфанова, у которого также есть гражданство России. Кроме того, 30 января из плена были отпущены пять граждан Таиланда. ХАМАС предстоит передать еще десять человек. Шесть живых заложников будут освобождены 22 февраля, а тела еще четырех погибших будут переданы до 2 марта, когда истекает первый этап сделки.
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