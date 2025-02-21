Израиль обвинил ХАМАС в нарушении сделки при передаче тел заложников

ХАМАС не передал тело погибшей в плену Шири Бибас вместе с телами ее сыновей 20 февраля, заявили в ЦАХАЛ. По ее данным, переданное тело не принадлежит никому из заложников. Израиль обвинил группировку в нарушении условий сделки

После завершения процесса опознания переданных палестинским исламистским движением ХАМАС тел заложников Израиль подтвердил, что группировка вернула тела Ариэля и Кфира Бибас. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

При этом в ходе процесса опознания установлено, что ХАМАС не передал тело матери мальчиков Шири Бибас, как было заявлено ранее.

«В ходе процесса опознания было установлено, что еще одно найденное тело не принадлежит Шири Бибас, и не было обнаружено никаких совпадений ни с одним другим заложником. Это анонимное неопознанное тело. Это грубейшее нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая в соответствии с соглашением обязана вернуть четырех погибших заложников», — говорится в сообщении израильских военных.

По результатам судебно-медицинской экспертизы и имеющимся разведданным, четырехлетний Ариэль Бибас и его десятимесячный брат Кфир были убиты в плену в ноябре 2023 года, сообщили в ЦАХАЛ.

ХАМАС передала тела четырех заложников, похищенных 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз, 20 февраля. Кроме Ариэля, Кфира и Шири Бибас Израиль вернул тело пенсионера Одеда Лифшица. Единственного выжившего члена семьи Бибас — отца мальчиков Ярдена — группировка освободила 1 февраля.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. Его первый этап продлится 42 дня. Всего за это время ХАМАС пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). В обмен Израиль освобождает из тюрем палестинских заключенных: несколько десятков палестинцев за одного заложника.

Всего к настоящему моменту было освобождено 19 живых израильских заложников, включая Александра Труфанова, у которого также есть гражданство России. 30 января из плена также были отпущены пять граждан Таиланда. ХАМАС предстоит передать еще десять человек. Шестеро живых заложников будут освобождены 22 февраля, а тела еще четырех погибших будут переданы до 2 марта, когда истекает первый этап сделки.