Швейцария отчиталась о борьбе с нарушениями антироссийских санкций

Берн создал специальную группу, которая отслеживает нарушения санкционного режима. Они получили информацию более чем о 200 нарушениях, было заведено почти 50 дел. Москва считает санкции незаконными

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В Швейцарии за соблюдением санкций против России следит группа специалистов Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Они получили 230 сообщений о нарушениях за два года, сообщает Reuters.

Группа была создана после того, как Берн раскритиковали за бездействие в предотвращении обхода санкций.

В SECO сообщили, что в конце прошлого года заморозили активы на 7,7 млрд швейцарских франков (всего в банках страны хранится 150 млрд франков денег россиян и российских компаний).



В стране было инициировано 47 судебных разбирательств, из которых 20 были прекращены, еще по девяти были назначены штрафы и еще 18 пока находятся в производстве. Большая часть дел была связана с нарушением запретов на экспорт предметов роскоши или товаров, имеющих военно-экономическое значение для России.

Швейцария не является членом Евросоюза, но обычно присоединяется к вводимым им ограничениям против России. Так, в конце января она поддержала 12-й пакет санкций ЕС. Сейчас Брюссель готовит уже 13-й.

Ограничения подразумевают поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, а также некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России, в частности, чугуна и сжиженного нефтяного газа. Кроме того, был запрещен экспорт в Россию товаров, которые могут укрепить российский промышленный сектор, — химикаты, часть двигателей для беспилотников, станки и детали машин. Российским гражданам и физлицам, проживающим в России, запретили управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.



Россия считает санкции незаконными. Москва отмечала, что Берн, присоединившись к европейским санкциям, утратил нейтральный статус.