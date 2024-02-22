 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Швейцария отчиталась о борьбе с нарушениями антироссийских санкций

Швейцария отчиталась о результатах борьбы с нарушениями антироссийских санкций
Сюжет
Война санкций
Берн создал специальную группу, которая отслеживает нарушения санкционного режима. Они получили информацию более чем о 200 нарушениях, было заведено почти 50 дел. Москва считает санкции незаконными
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Швейцарии за соблюдением санкций против России следит группа специалистов Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Они получили 230 сообщений о нарушениях за два года, сообщает Reuters.

Группа была создана после того, как Берн раскритиковали за бездействие в предотвращении обхода санкций.

В SECO сообщили, что в конце прошлого года заморозили активы на 7,7 млрд швейцарских франков (всего в банках страны хранится 150 млрд франков денег россиян и российских компаний).

В стране было инициировано 47 судебных разбирательств, из которых 20 были прекращены, еще по девяти были назначены штрафы и еще 18 пока находятся в производстве. Большая часть дел была связана с нарушением запретов на экспорт предметов роскоши или товаров, имеющих военно-экономическое значение для России.

ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией»
Экономика
Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

Швейцария не является членом Евросоюза, но обычно присоединяется к вводимым им ограничениям против России. Так, в конце января она поддержала 12-й пакет санкций ЕС. Сейчас Брюссель готовит уже 13-й.

Ограничения подразумевают поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, а также некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России, в частности, чугуна и сжиженного нефтяного газа. Кроме того, был запрещен экспорт в Россию товаров, которые могут укрепить российский промышленный сектор, — химикаты, часть двигателей для беспилотников, станки и детали машин. Российским гражданам и физлицам, проживающим в России, запретили управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.

Россия считает санкции незаконными. Москва отмечала, что Берн, присоединившись к европейским санкциям, утратил нейтральный статус.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швейцария санкции
Материалы по теме
В Швейцарии заявили о расследованиях по обходу антироссийских санкций
Политика
Лавров заявил, что к Швейцарии нет доверия как к посреднику по Украине
Политика
Швейцария ответила на заявление Лаврова о посредничестве по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Ученые выяснили, как поют горбатые киты Технологии и медиа, 06:25
Эксперты рассказали о мошенниках, звонящих от имени сотрудников МФЦ Технологии и медиа, 06:00
Швейцария отчиталась о борьбе с нарушениями антироссийских санкций Политика, 05:44
Маск тайно посетил Белый дом в 2023 году впервые за президентство Байдена Политика, 05:29
NYT узнала о неуверенности США насчет ядерного оружия России в космосе Политика, 05:03
Японский производитель стекла AGC продал два своих завода в России Бизнес, 04:44
Daily Mail узнала о занятиях Байдена с физиотерапевтом по утрам Политика, 04:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Ростовской области осудили пилотов Ми-8, из-за которых погиб водитель Общество, 04:02
У пассажирского Boeing 757-200 в полете повредилось крыло. Видео Общество, 03:47
Лукашенко словами «не я виноват» объяснил опоздание на «Игры будущего» Политика, 03:31
Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен Политика, 03:15
Расходы россиян перед 23 Февраля превысили уровень прошлого года Общество, 03:00
Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего» Политика, 02:51
Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России Экономика, 02:35