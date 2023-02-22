Миронов предложит «Справедливой России» поддержать Путина на выборах

Миронов дважды участвовал в президентских выборах – в 2004 и 2012 году. В первом случае он набрал 0,75% голосов, во втором — 3,85%

Сергей Миронов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложит однопартийцам на съезде не выдвигать кандидата на президентских выборах 2024 года и поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. Об этом Миронов сказал в эфире телеканала «Россия 24». Путин еще не объявлял о намерениях принять участие в выборах, хотя после поправок в Конституцию имеет право вновь баллотироваться.

«Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидатов от нашей партии и поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Миронов (цитата по «РИА Новости»).

Президентские выборы в России намечены на март 2024 года. В ходе послания Федеральному собранию Путин пообещал, что они «состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур». «Коммерсантъ» в январе со ссылкой на источники писал, что внутриполитический блок Кремля предварительно ведет подготовку к президентским выборам и исходит из того, что Путин снова выдвинется. Контуров идеологической части президентских выборов пока нет, и предполагается, что ее сформируют на основе темы единства, писала газета.

Миронов руководит «Справедливой Россией» с 2006 года. Он дважды участвовал в президентских выборах — в 2004 и в 2012 году. В обоих случаях он занимал последнее место, в первый раз набрав 0,75% голосов, во второй — 3,85%.