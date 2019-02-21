WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США

WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США

Администрация Трампа попросила ближайших союзников США сформировать в Сирии после ухода оттуда американских военных «наблюдательные» войска, которые заменят американцев. Однако все они «единогласно» ответили отказом, выяснила WP

Фото: Zoe Garbarino / U.S. Army / Reuters

Ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на американских и иностранных чиновников сообщает газета The Washington Post (WP).

Основная просьба американских властей, по их данным, состояла в том, чтобы коалиция сформировала наблюдательные силы на сирийской стороне, у границы Арабской Республики и Турции. Там европейские войска, согласно инициативе Вашингтона, должны патрулировать безопасную зону шириной 20 миль (порядка 32 км) и отделять Турцию от сирийских курдов (последних Анкара считает террористами). С таким предложением Штаты обратились к Великобритании, Франции и Германии, указывает WP.

Однако, по словам высокопоставленного сотрудника администрации, партнеры «единогласно» заявили Соединенным Штатам: они «не останутся [в Сирии], если США оттуда уйдут».

Это решение, по мнению американских военных чиновников, законодателей и высокопоставленных представителей администрации, останется в силе, если американский лидер не изменит планы по выводу войск. В частности, опасения европейских стран связаны с тем, что США до сих пор не достигли соглашения с Турцией, чтобы та не атаковала представителей сирийской оппозиции — членов Сирийских демократических сил (SDF, включают в себя курдские отряды и арабские оппозиционные группы). О том, что сосредоточенные на границе турецкие войска готовы двинуться на северо-восток Сирии после ухода американцев, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.