WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,63 -0,13 EUR Бирж. 74,47 -0,11 Brent 66,30 0,02% USD Нал. 66,23 65,15 EUR Нал. 75,04 74,00 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1343 0,0001 BTC/USD Бирж. 4 045,40 -15,70 IMOEX 2 487,82 1,19% RTSI 1 194,40 1,77% DJIA 25 954,44 0,24% Nasdaq 7 489,07 0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 20 фев, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 20 фев, 14:22
Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Ласса в Нигерии Общество, 09:28 Худайнатов пригласил BP в проект в Арктике на $5 млрд Бизнес, 09:13 ГАИ посоветовала отказаться от поездок на машине из-за непогоды в Москве Общество, 09:13 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 09:10 Аналитики сообщили о рекордном числе элитных новостроек в Москве Бизнес, 09:07 Британский Boeing случайно превысил скорость звука Технологии и медиа, 09:04 Логистика для интернет-магазина: как правильно организовать доставку Pro, 08:46 WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США Политика, 08:44 Это никому не нужно: как вывести барбершоп на окупаемость РБК и «Билайн» Бизнес, 08:34 Власти дадут МВД доступ к данным о здоровье водителей Общество, 08:03 В Китае мужчина с ножом напал на толпу и ранил 11 человек Общество, 07:57 Почему цены на золото взлетели до максимума за 10 месяцев Quote, 07:54 7 архитектурных чудес современности Недвижимость, 07:37 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 07:35
Война в Сирии ,  
0 
WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США
Администрация Трампа попросила ближайших союзников США сформировать в Сирии после ухода оттуда американских военных «наблюдательные» войска, которые заменят американцев. Однако все они «единогласно» ответили отказом, выяснила WP
Фото: Zoe Garbarino / U.S. Army / Reuters

Ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на американских и иностранных чиновников сообщает газета The Washington Post (WP).

Основная просьба американских властей, по их данным, состояла в том, чтобы коалиция сформировала наблюдательные силы на сирийской стороне, у границы Арабской Республики и Турции. Там европейские войска, согласно инициативе Вашингтона, должны патрулировать безопасную зону шириной 20 миль (порядка 32 км) и отделять Турцию от сирийских курдов (последних Анкара считает террористами). С таким предложением Штаты обратились к Великобритании, Франции и Германии, указывает WP.

Однако, по словам высокопоставленного сотрудника администрации, партнеры «единогласно» заявили Соединенным Штатам: они «не останутся [в Сирии], если США оттуда уйдут».

Политика
Генерал США анонсировал вывод войск из Сирии через несколько недель

Это решение, по мнению американских военных чиновников, законодателей и высокопоставленных представителей администрации, останется в силе, если американский лидер не изменит планы по выводу войск. В частности, опасения европейских стран связаны с тем, что США до сих пор не достигли соглашения с Турцией, чтобы та не атаковала представителей сирийской оппозиции — членов Сирийских демократических сил (SDF, включают в себя курдские отряды и арабские оппозиционные группы). О том, что сосредоточенные на границе турецкие войска готовы двинуться на северо-восток Сирии после ухода американцев, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Чтобы еще раз обсудить Сирию и другие вопросы с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, турецкий министр обороны Хулуси Акар отправится 21 февраля в Вашингтон, пишет WP со ссылкой на источники в Анкаре.​

В настоящий момент в Сирии помимо американских военных в рамках международной коалиции размещены военнослужащие из Франции и Великобритании. Наряду с Соединенными Штатами они ведут разведку, а также обучают и обеспечивают необходимым материально-техническим оснащением представителей SDF. В Сирии эти формирования сражаются с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Совместно с коалицией по боевикам они наносят авиаудары.​

Комментируя решение США вывести из Сирии свои войска, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на прошлой неделе заявил, что был озадачен политикой Трампа. Как отмечал в свою очередь 19 февраля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, шансов на то, что британские силы заменят в Арабской Республике американцев, «нет никаких».

Политика
Трамп пообещал вернуть войска в Афганистан и Сирию при необходимости

Курды тем временем в ожидании вывода около 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии ведут переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом и его основной союзницей Россией, отмечает WP. Последняя, по данным газеты, предложила позволить силам Асада захватить всю территорию, которая сейчас контролируется Соединенными Штатами и их партнерами. Однако в США подобную инициативу удачной не сочли. В беседе с изданием высокопоставленный чиновник из администрации Штатов заявил, что «никто, включая курдов и турок, не думает, что приход на северо-восток республики режима Асада — это хорошая идея».

О решении вывести американских военных из Арабской Республики Дональд Трамп объявил в конце прошлого года. Подобный шаг он объяснил выполнением всех поставленных перед ними целей по победе над ИГ в Сирии. Участие в военном конфликте в Арабской Республике международная коалиция во главе с США принимает с осени 2014 года. Своей основной задачей она называет борьбу с террористами. Сирийские власти считают присутствие бойцов коалиции на территории Арабской Республики незаконным.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вашингтон, Сирия, международная коалиция
Материалы по теме
Четыре угрозы в Сирии: как не допустить новой эскалации конфликта
Политика
В Сирии задержан озвучивший десятки видеороликов ИГ боевик
Политика
В Минбороны назвали долю служивших в Сирии военных полицейских
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter