Сержанта из Швейцарии оштрафовали на €39 тыс. за борьбу с ИГ

Сержанта из Швейцарии оштрафовали на €39 тыс. за борьбу с ИГ

Жоана Козара признали виновным в участии в боевых действиях в составе христианской милиции, которая защищала сирийских христиан от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России)

Жоан Козар (Фото: IsrafilElRafa / Twitter)

Швейцарский военный трибунал приговорил бывшего сержанта местных вооруженных сил к штрафу в 45 тыс. франков (€39,6 тыс.) за участие в боевых действиях в Сирии, где тот служил в составе христианской вооруженной милиции, которая защищала население от «Исламского государства». Об этом сообщает издание Tribune de Geneve.

Козару назначили 90 так называемых штрафных дней, за каждый из которых он должен будет заплатить по 500 франков. Общую сумму штрафа — 45 тыс. швейцарских франков — он должен будет выплатить в течение трех лет после вступления приговора в законную силу.

Местный вещатель RTS отмечает, что речь идет о 37-летнем Жоане Козаре, который с 2013 по 2015 год служил в Сирии «без разрешения Федерального совета» Швейцарии (правительство. — РБК). В арабской республике, признал суд, Козар участвовал в деятельности Сирийского военного совета, который защищает местных христиан от преследований со стороны террористов «Исламского государства».

Военный прокурор Роберто Коломби в своем обвинительном заключении подчеркнул, что участие гражданина Швейцарии в иностранной вооруженной группировке подрывает нейтралитет конфедерации и ее оборонные возможности. Он также добавил, что добровольное присоединение к иностранной армии запрещено местным уголовным кодексом.