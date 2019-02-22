Лукашенко пригрозил совместным с Россией ответом на ракеты США в Европе

Лукашенко пригрозил совместным с Россией ответом на ракеты США в Европе

Минск, подчеркнул президент Белоруссии, категорически против разрыва ДРСМД и не хочет пострадать от «разборок крупных государств»

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Белоруссия должна вместе с Россией подумать об ответных мерах, в случае если США, вопреки Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД),​ разместят свои ракеты в Европе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор — и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах», — отметил он.

По его словам, хуже всего будет, если США решат разместить оружие на территории Украины. Он выразил мнение, что выход Соединенных Штатов из ДРСМД может быть направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре с Москвой и Вашингтоном.

«Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана — Корея, Япония, свои американские базы, которые там созданы», — считает белорусский лидер.