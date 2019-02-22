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Приостановка ДРСМД ,  
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Лукашенко пригрозил совместным с Россией ответом на ракеты США в Европе
Минск, подчеркнул президент Белоруссии, категорически против разрыва ДРСМД и не хочет пострадать от «разборок крупных государств»
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Белоруссия должна вместе с Россией подумать об ответных мерах, в случае если США, вопреки Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД),​ разместят свои ракеты в Европе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор — и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах», — отметил он.

По его словам, хуже всего будет, если США решат разместить оружие на территории Украины. Он выразил мнение, что выход Соединенных Штатов из ДРСМД может быть направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре с Москвой и Вашингтоном.

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«Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана — Корея, Япония, свои американские базы, которые там созданы», — считает белорусский лидер.

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Лукашенко добавил, что, по его мнению, НАТО все же пойдет на то, чтобы разместить подобные ракеты в европейских странах. Он также сказал, что верит позиции России о том, что она не нарушала условия ДРСМД, однако заметил, что информации об этом у него нет, поскольку она скрыта.

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«Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против [разрыва ДРСМД]. Мы — сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали», — подчеркнул белорусский лидер.

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В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает свои обязательства по ДРСМД. Если страна не вернется к их исполнению в течение шести месяцев, это будет означать полный выход из договора. После этого президент России Владимир Путин объявил о зеркальных мерах, подчеркнув, что в гонку вооружения Москва втягиваться не собирается.

Автор: Анна Трунина
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, баллистические ракеты, ДРСМД, Европа
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