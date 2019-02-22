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Медведев дал поручения вице-премьерам и восьми министерствам
После совещания с членами Совета Федерации премьер Дмитрий Медведев раздал поручения вице-премьерам, министерствам и ведомствам. Больше всего задач поставлено перед Антоном Силуановым и Минфином, который он возглавляет
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал министерствам и ведомствам поручения после встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, которая состоялась 12 февраля. Документ опубликован на сайте правительства.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов получил три задания. Он должен проанализировать соглашения с субъектами Федерации о субсидировании расходов на нацпроекты, ускорить работу по усилению ответственности чиновников за нарушение финансовой дисциплины, а также совместно с Минобороны проработать вопрос о дополнительном бюджетном финансировании ипотеки для военнослужащих. Сроки исполнения: апрель—август 2019 года.

Вице-премьер Максим Акимов должен до 1 апреля разработать предложения о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок. В октябре Росавиация сообщила, что действие программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток будет увеличено и станет круглогодичным. Всего в 2018 году на эти цели выделено 3,8 млрд руб., однако в конце года для продолжения действия программы пришлось выделять дополнительные 300 млн руб.

Четыре поручения получила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Ей предстоит участвовать в доработке проекта закона о многодетных семьях, подготовить проект решения правительства об регулировании и обороте никотинсодержащих веществ и устройств. Она также должна оценить целесообразность передачи на федеральный уровень полномочий по обеспечению лекарствами против жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний.

Кроме того, Голиковой поручено подготовить изменения в законы, касающиеся контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и наделения Роспотребнадзора полномочиями по контролю за качеством и стандартами. Медведев на встрече пообещал «решить вопрос с ведомством», если оно не справится с задачей. «Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, технических условий, то тогда — у меня другого варианта нет — это должна быть компетенция Роспотребнадзора. Если он с этим не справится, значит, тогда мы решим судьбу и этого ведомства», — отметил Медведев.

Вопросом выделения средств на ремонт, оснащение и реконструкцию городских театров до 1 апреля будет заниматься вице-премьер Ольга Голодец.

Банку России и вице-премьеру Виталию Мутко Медведев поручил выработать критерии внесения многоквартирных домов в список объектов, возведение которых не будет финансироваться с использованием эскроу-счетов. 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что ​без перехода на эскроу-счета, то есть по старым правилам долевого строительства, будут достраиваться объекты, которые возведены не менее чем на 30%. Критерии достройки объектов — это готовность и наличие дольщиков, уточнил он и добавил, что это правильное решение, которое поддержал президент.

Минприроды, Минюст, Минэкономразвития и Минфин​​ должны подготовить организационную часть работы над новым Лесным кодексом и продолжить деятельность по усилению контроля за оборотом древесины (до 20 мая 2019 года). Этот вопрос поднимала на встрече спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она заявила, что всей лесной отраслью «рулит преступный теневой сектор». «Что они с этим лесом делают? Под видом санитарной защиты леса ведутся массированные вырубки леса. Кто рубит лес, куда он гонится, и третье — как он продается?» — задавала вопрос Матвиенко.

Минфин должен также рассмотреть целесообразность освобождения от НДС услуг по продаже физическим лицам драгоценных металлов.

Предложения по снижению зависимости России от импортного семенного материала до 16 мая должны разработать Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспатент и Минобрнауки.

Отдельной строкой выделено поручение о финансировании за счет федерального бюджета гуманитарного Ливадийского форума. Этим займутся Минкультуры и Минфин.

Предложения о разработке типового соглашения о границах между субъектами Федерации должны до 1 апреля подготовить Минюст и Минэкономразвития.

Проработать вопрос о включении объектов по переработке отходов в системе ФСИН в территориальные схемы в области обращения с отходами должны до 1 апреля Минприроды, Минюст и ФСИН.

К тому же сроку Минюст, МВД и Минфин должны представить соображения о запрете на кабины в залах судебных заседаний, в которых находятся подсудимые.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Дмитрий Медведев, поручения, Совет Федерации
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