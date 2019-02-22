Медведев дал поручения вице-премьерам и восьми министерствам

После совещания с членами Совета Федерации премьер Дмитрий Медведев раздал поручения вице-премьерам, министерствам и ведомствам. Больше всего задач поставлено перед Антоном Силуановым и Минфином, который он возглавляет

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал министерствам и ведомствам поручения после встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, которая состоялась 12 февраля. Документ опубликован на сайте правительства.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов получил три задания. Он должен проанализировать соглашения с субъектами Федерации о субсидировании расходов на нацпроекты, ускорить работу по усилению ответственности чиновников за нарушение финансовой дисциплины, а также совместно с Минобороны проработать вопрос о дополнительном бюджетном финансировании ипотеки для военнослужащих. Сроки исполнения: апрель—август 2019 года.

Вице-премьер Максим Акимов должен до 1 апреля разработать предложения о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок. В октябре Росавиация сообщила, что действие программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток будет увеличено и станет круглогодичным. Всего в 2018 году на эти цели выделено 3,8 млрд руб., однако в конце года для продолжения действия программы пришлось выделять дополнительные 300 млн руб.

Четыре поручения получила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Ей предстоит участвовать в доработке проекта закона о многодетных семьях, подготовить проект решения правительства об регулировании и обороте никотинсодержащих веществ и устройств. Она также должна оценить целесообразность передачи на федеральный уровень полномочий по обеспечению лекарствами против жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний.

Кроме того, Голиковой поручено подготовить изменения в законы, касающиеся контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и наделения Роспотребнадзора полномочиями по контролю за качеством и стандартами. Медведев на встрече пообещал «решить вопрос с ведомством», если оно не справится с задачей. «Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, технических условий, то тогда — у меня другого варианта нет — это должна быть компетенция Роспотребнадзора. Если он с этим не справится, значит, тогда мы решим судьбу и этого ведомства», — отметил Медведев.



Вопросом выделения средств на ремонт, оснащение и реконструкцию городских театров до 1 апреля будет заниматься вице-премьер Ольга Голодец.