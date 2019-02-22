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Американский генерал рассказал о новой концепции атаки на Китай и Россию
Начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфайн рассказал о новой концепции действия американской армии на чужой территории. По его словам, военнослужащие тайно проникнут в бреши в обороне противника, как через дырки в швейцарском сыре
Фото: Thomas Peter / Reuters

Американские военные разрабатывают новую концепцию ведения боевых действий в ответ на угрозу конфликта с Китаем, Россией и другими противниками, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, выступая в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне. Видеозапись беседы с ним опубликована на YouTube.

Голдфайн рассказал, что новая концепция еще не является частью официальной военной доктрины. Она находится в стадии разработки, которую ведут ВВС, ВМС и другие заинтересованные ведомства. Концепция основана на реализации асимметричного преимущества действий в составе единой команды, что заставит противника одновременно решать множество сложных задач и отвечать по разным направлениям. План включает идею скрытного совместного проникновения на территорию противника на суше, в воздухе и на море, ставя его в трудное положение. На реализацию может потребоваться около $135 млрд.

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Ведущую «всепроникающую» роль в этом плане будет играть самый современный американский истребитель F-35. «Если Китай, или Россия, или другой противник на земном шаре когда-либо увидит F-35 в своем воздушном пространстве, это будет означать два слова — «мы здесь», — пояснил Голдфайн. — Не «я здесь», поскольку, если он увидит F-35, что маловероятно, тот никогда не станет действовать в одиночку, но будет проникающей частью объединенных сил». По словам генерала, спецназ США в это время будет действовать на земле, а подводные лодки — у берегов противника.

«Это будет означать, мы здесь, мы уже давно здесь, мы уже давно наблюдаем за вами, мы знаем, что происходит, и уже преодолели любую защиту, на которую вы надеялись», — заявил генерал. «Ваша защита в дырках, как швейцарский сыр, мы знаем, где эти дырки, мы можем использовать их, мы можем проникнуть через них и держать на прицеле объекты на вашей территории», — продолжил он.

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Идея состоит в том, чтобы атаковать не сильные, а слабые стороны противника, уточнил Голдфайн и сказал, что это «фундаментальное изменение для нас как в культурном, так и в техническом плане». «В конечном счете это сетевая война в режиме реального времени, где не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные войска должны быть невидимками», — резюмировал генерал.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Генерал, ВВС США, концепция
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