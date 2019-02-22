США сообщили о решении оставить в Сирии «миротворческий контингент»

Белый дом конкретизировал планы по сохранению в Сирии ограниченного контингента военнослужащих. После вывода основной части войск в стране могут остаться несколько сотен американских миротворцев

Фото: Courtesy Arnada Jones / Reuters

После вывода американских войск из Сирии в стране останется небольшая группа солдат. Об этом, как передает Reuters, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшой миротворческий контингент из около 200 человек», — рассказала она. Точное место дислокации и срок их развертывания неизвестны.

Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. «Это четкое указание нашим союзникам и членам коалиции, что мы будем оставаться там в некотором смысле», — заявил собеседник агентства.

Один из источников Reuters рассказал, что по первоначальным планам часть солдат может быть оставлена в северо-восточной Сирии, а часть — на базе в Эт-Танфе. Однако эти планы могут поменяться, добавил он.