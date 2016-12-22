СМИ узнали о смене места проведения послания Путина Федеральному собранию

Президент Владимир Путин, в отличие от прошлых лет, впервые выступит с обращением к Федеральному собранию, которое будет охватывать собой шестилетний период. Помимо этого само мероприятие могут перенести из Кремля в Большой Манеж

Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. 4 декабря 2014 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 1 марта, могут перенести из Георгиевского зала Кремля, где оно традиционно проводилось в прошлые годы, в Большой Манеж. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Кремле.

По словам собеседника издания, место проведения «подчеркивает иной характер послания — всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам».

Другие источники газеты, близкие к администрации президента, добавили, что впервые Путин выступит с обращением, которое будет охватывать шестилетний период. В предыдущих своих посланиях Федеральному собранию глава государства сообщал план работы правительства и основные цели на ближайший год.

На само послание помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы планируют пригласить доверенных лиц Владимира Путина как кандидата на предстоящих выборах. Но присутствовать на мероприятии они будут как члены Общественной палаты или общественные деятели.

«Все-таки это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата», — рассказали изданию в штабе Путина.

Традиционно послание Федеральному собранию — ежегодное итоговое обращение лидера страны к парламенту, в котором он рассказывает о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики, выражает свое видение стратегических направлений развития страны во всех сферах ее деятельности — проходит в декабре каждого года. Мероприятие по итогам 2017 года неоднократно откладывалось. Накануне, 21 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с обращением к парламентариям 1 марта. Таким образом, он подтвердил слова сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева, который объявил дату послания за день до этого.​

В предстоящем послании Федеральному собранию Владимир Путин, в частности, затронет проблемы отечественной науки, а также тему создания условий для ведения бизнеса в России.