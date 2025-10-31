Тамару Эйдельман заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма

Тамара Эйдельман (признана в России иноагентом) (Фото: из личного архива)

В Москве суд заочно избрал историку и заслуженному учителю России Тамаре Эйдельман (признана в России иноагентом) меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Там отметили, что суд вынес решение с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

«[Эйдельман] заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 мая 2024 года Эйдельман опубликовала в

интернете видеозапись авторской программы «с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны».

В июне того же года на Эйдельман завели уголовное дело о реабилитации нацизма.

Эпизод с фейками про российскую армию, как сообщили в прокуратуре, произошел 8 июля 2024 года — Эйдельман распространила ложную информацию о военных в соцсети. В мае 2025-го стало известно о соответствующем уголовном деле против нее. Статья 207.3 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

После начала военной операции на Украине в 2022 году Эйдельман осудила действия России и уехала из страны. В том же году она была включена в реестр иноагентов, позднее ее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки под публичными постами.

В декабре 2024 года Дорогомиловский суд Москвы также назначил ей штраф в размере 50 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии.