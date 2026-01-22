Премьер Бельгии заявил, что «Европа не воюет с Россией»

Де Вевер: ЕС не находится в войне с Россией и не может конфисковать ее активы

Сейчас большая часть замороженных активов России хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Премьер Бельгии заявил, что их конфискация будет означать акт войны, но ни Бельгия, ни Европа «не воюют с Россией»

Барт Де Вевер (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер на форуме в Давосе вновь выступил против конфискации российских активов, заявив, что подобный акт будет означать войну, а «мы не воюем с Россией».

«Нельзя просто так забирать чужие деньги.<...> Это акт войны, и его не следует недооценивать. Мы не воюем с Россией. Европа не воюет с Россией», — сказал он (цитата по Clash Report).

Де Вевер напомнил, что деньги российского ЦБ — «иммобилизованные активы, а не замороженные», и большая часть из них находятся в Бельгии. «Даже во время Второй мировой войны иммобилизованные активы никогда не конфисковались. Сделать это сейчас было бы первым подобным случаем в истории, и это имело бы серьезные последствия», — подчеркнул премьер Бельгии.

При этом Де Вевер добавил, что выступил бы за использование замороженных активов на восстановление Украины, однако «следует уважать международное право» — в связи с этим российские активы останутся обездвиженными до конца конфликта.

«Не все европейские страны одинаково проукраински настроены. Однажды некоторые могут заявить, что больше не хотят продлевать санкции. Если это произойдет, активы должны быть немедленно разблокированы», — заключил он.

Большая часть замороженных активов России — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Еще в сентябре Бельгия отвергла идею кредита Киеву за счет этих активов.

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок. В ответ Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб., заявив о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки активов в европейских банках.

В исковом заявлении к бельгийскому депозитарию позиция ЦБ сводится к тому, что заблокированные активы являются собственностью России. 16 января суд провел предварительное заседание по заявлению ЦБ. Представители регулятора попросили закрыть слушание.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ. В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить активы России подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны.