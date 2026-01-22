 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Премьер Бельгии заявил, что «Европа не воюет с Россией»

Де Вевер: ЕС не находится в войне с Россией и не может конфисковать ее активы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Сейчас большая часть замороженных активов России хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Премьер Бельгии заявил, что их конфискация будет означать акт войны, но ни Бельгия, ни Европа «не воюют с Россией»
Барт Де Вевер
Барт Де Вевер (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер на форуме в Давосе вновь выступил против конфискации российских активов, заявив, что подобный акт будет означать войну, а «мы не воюем с Россией».

«Нельзя просто так забирать чужие деньги.<...> Это акт войны, и его не следует недооценивать. Мы не воюем с Россией. Европа не воюет с Россией», — сказал он (цитата по Clash Report).

Де Вевер напомнил, что деньги российского ЦБ — «иммобилизованные активы, а не замороженные», и большая часть из них находятся в Бельгии. «Даже во время Второй мировой войны иммобилизованные активы никогда не конфисковались. Сделать это сейчас было бы первым подобным случаем в истории, и это имело бы серьезные последствия», — подчеркнул премьер Бельгии.

При этом Де Вевер добавил, что выступил бы за использование замороженных активов на восстановление Украины, однако «следует уважать международное право» — в связи с этим российские активы останутся обездвиженными до конца конфликта.

«Не все европейские страны одинаково проукраински настроены. Однажды некоторые могут заявить, что больше не хотят продлевать санкции. Если это произойдет, активы должны быть немедленно разблокированы», — заключил он.

Большая часть замороженных активов России — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Еще в сентябре Бельгия отвергла идею кредита Киеву за счет этих активов.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России
Политика
Фото:Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок. В ответ Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб., заявив о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки активов в европейских банках.

В исковом заявлении к бельгийскому депозитарию позиция ЦБ сводится к тому, что заблокированные активы являются собственностью России. 16 января суд провел предварительное заседание по заявлению ЦБ. Представители регулятора попросили закрыть слушание.

ЦБ указал на «виновное поведение» Euroclear
Подписка на РБК
Здание штаб-квартиры Euroclear

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ. В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить активы России подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине санкции зарубежные активы российские активы Бельгия
Материалы по теме
Дмитриев назвал тяжелым выбором слова премьера Бельгии о вассале и рабе
Политика
The Economist опубликовал обложку с Трампом на белом медведе верхом
Политика
Министр обороны Бельгии сообщил о плане «Б» на случай захвата Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики на Украине Политика, 13:30
Трамп в Давосе начал учредительное собрание «Совета мира» Политика, 13:28
Хинштейн попал в больницу после ДТП Общество, 13:27
Стали известны фигуристы, которых РУСАДА чаще всего проверяло в 2025 году Спорт, 13:24
НКР подтвердило кредитный рейтинг «Акрона» AA.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 13:19
В дорожной аварии с автобусом с туристами из Китая погибли два человека Общество, 13:17
Рютте заявил, что споры о Гренландии не должны затмевать Украину Политика, 13:16
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Вене будут судить сотрудника спецслужб за шпионаж в пользу России Общество, 13:14
Суд ЕС отказал Польше в отмене штрафа в €68,5 млн за угольный рудник Политика, 13:13
На фоне визита Уиткоффа москвичей призвали отказаться от поездок на авто Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Аналитики зафиксировали рост спроса на новостройки в России Недвижимость, 13:09
Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны России Политика, 13:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:56