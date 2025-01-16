Гладков сообщил об атаке на шесть сел Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полтора часа атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Около 17:30 мск украинская армия обстреляла два села в Шебекинском округе.

«В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда повреждены надворные постройки и заборы на территории 4 частных домовладений, в одном из домов повреждено окно», — написал губернатор.

В Ржевке в результате обстрела в пяти домах выбило стекла, повреждены крыши.

В Краснояружском районе FPV-дрон атаковал село Репяховка, там повреждения получил инфраструктурный объект связи. В Графовке в результате ударов двух дронов повреждены ангар предприятия и ЛЭП, в населенном пункте временно нет уличного освещения.

Позднее Гладков сообщил об атаке двух БПЛА на хутор Плотвянка Волоконовского района.

«Один FPV-дрон нанес удар по припаркованному легковому автомобилю — повреждено заднее стекло. Второй беспилотник атаковал частный дом: выбиты окна, повреждены кровля и навес», — уточнил глава области.

В Архангельском рядом с Шебекино после удара беспилотника начался пожар на складе сельхозпредприятия.

В результате атак никто из жителей региона не пострадал, отметил губернатор.

В Белгородской области ежедневно сообщают об атаках со стороны ВСУ.

Днем 16 января система противовоздушной обороны перехватила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. В результате пострадал человек, мужчину с осколочными ранениями головы и предплечья доставили в областную клиническую больницу.