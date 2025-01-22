Фицо созвал совет безопасности из-за угрозы госпереворота
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о созыве совета безопасности 23 января из-за угрозы государственного переворота, сообщает Denník N.
По его словам, в республике находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Эта группа «активно участвовала в событиях» в Грузии и на Майдане, утверждает он, ссылаясь на секретный доклад.
Фицо объявил о «серьезных мерах предосторожности» из-за предполагаемого переворота, на который, по его словам, «четко указывают разведданные». «Детонатором» может стать столкновение силовиков с демонстрантами, считает премьер.
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