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Фицо созвал совет безопасности из-за угрозы госпереворота

Фицо: Совбез созван из-за угрозы госпереворота при участии «экспертов» с Майдана
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о созыве совета безопасности 23 января из-за угрозы государственного переворота, сообщает Denník N.

По его словам, в республике находится «группа экспертов» из-за границы, которая готовится свергнуть правительство. Эта группа «активно участвовала в событиях» в Грузии и на Майдане, утверждает он, ссылаясь на секретный доклад.

Фицо объявил о «серьезных мерах предосторожности» из-за предполагаемого переворота, на который, по его словам, «четко указывают разведданные». «Детонатором» может стать столкновение силовиков с демонстрантами, считает премьер.

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Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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