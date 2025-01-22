Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road

Росс Ульбрихт в 2015 году был приговорен к пожизненному сроку. По данным прокуроров, шесть человек, купивших наркотики на его сайте, умерли от передозировки. Трамп счел наказание несоразмерным, а участников процесса — «отбросами»

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Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что помиловал основателя торговой онлайн-площадки в даркнете Silk Road Росса Ульбрихта, на которой на условиях анонимности продавали запрещенные товары, в том числе наркотики и поддельные документы. Ульбрихт несколько лет провел в заключении, он был приговорен к пожизненному сроку.

Трамп написал, что позвонил матери Ульбрихта, чтобы сообщить ей о помиловании сына «в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало».

По мнению политика, наказание основателя Silk Road несоразмерно преступлению. Тех, кто участвовал в процессе над Ульбрихтом, республиканец назвал «отбросами», связанными с уголовными делами против самого Трампа.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал смягчить приговор Ульбрихту, пытаясь заручиться поддержкой либертарианцев, которые считают основателя Silk Road героем, отмечает Axios. 20 января, в день инаугурации, Илон Маск, который возглавит новый Департамент эффективности правительства США (DOGE), намекнул на помилование Ульбрихта, написав, что «Росс тоже будет освобожден». Перед этим Трамп подписал указ о помиловании около 1,6 тыс. участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Silk Road заработала в 2011 году. За почти три года своего существования сайт превратился в международный рынок наркотиков, на котором было совершено более 1,5 млн транзакций, включая продажу героина, кокаина и других запрещенных веществ, отмечает New York Times. Ульбрихта арестовали в 2013 году и обвинили в наркоторговле, отмывании денег и создании преступного сообщества. На тот момент ему было 29 лет. По словам прокуроров, по меньшей мере шесть человек, купивших наркотики на площадке, умерли от передозировки. В 2015 году Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.