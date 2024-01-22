Верховный суд ликвидировал «ИА Хакасия»

Агентство работало с 2006 года. Его деятельность попросил прекратить РКН, причина неизвестна. Незадолго до этого оно опубликовало статью о женщине со встречи матерей военных с Путиным, сыновья которой не были на военной операции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора о прекращении деятельности информационного агентства (ИА) «Хакасия», следует из карточки дела на сайте суда.

Административное дело поступило в суд в конце ноября прошлого года, суд вынес решение 22 января.

По данным с сайта агентства, оно работает с 2006 года. В числе наград ИА названы победы на XXVII Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» (номинация «Лучшее региональное СМИ», 2021 год), на конкурсе профессионального мастерства «Вперед, Хакасия!» (номинация «Народное СМИ», 2018 год), на республиканском конкурсе журналистского мастерства (номинация «СМИ года», 2012).

РБК обратился за комментарием в ИА «Хакасия» и пресс-службу Роскомнадзора.

В ноябре 2023-го агентство опубликовало материал о Надежде Узуновой из Хакасии, которая была участницей встречи матерей участников специальной военной операции с президентом Владимиром Путиным 25 ноября 2022 года. По данным ИА, два сына Узуновой не были в зоне операции.

В разговоре с главой государства Узунова не упоминала своих сыновей, но говорила о своей работе по помощи жителям Донбасса и участникам боевых действий там. В том числе она попросила Путина о поддержке «комитета семей воинов Отечества» для помощи военным. Агентство пишет, что позднее она зарегистрировала одноименную автономную некоммерческую организацию для сбора гуманитарной помощи.