«Коммерсантъ» узнал об оценке Москвой закона США об агропродукции

Россия является крупнейшим в мире экспортером зерна с долей более 20%. Новый закон США, направленный на снижение зависимости других стран от российской агропродукции, «вызвал беспокойство» у властей, пишет «Ъ»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Подведомственное Минсельхозу центр «Агроэкспорт» оценивает потенциальное влияние принятого палатой представителей США законопроекта, направленного на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции, а также собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров. Об этом со ссылкой на письмо руководителя «Агроэкспорта» Дмитрия Краснова от 18 января сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект No Russian Agricultural Act, принятый нижней палатой конгресса США в середине января, подразумевает начало работы американских властей над снижением зависимости США и других стран от сельскохозяйственной продукции из России. Согласно документу, министру финансов США следует дать указания американским представителям при международных финансовых институтах выступать за инвестиции в проекты, которые снижают такую зависимость.

Как отмечает «Коммерсантъ», закон "вызвал беспокойство" у российских властей. Источник газеты на рынке уточнил, что письмо Краснова было разослано в том числе отраслевым ассоциациям. Позицию по законопроекту «Агроэкспорт» попросил предоставить до 26 января.

Запрос «Агроэкспорта» — часть оценки регулирующего воздействия, а «информация, вероятно, собирается для выработки общей позиции на уровне России», считает советник юридической фирмы Verba Legal Марат Самарский. По его мнению, время для анализа и подготовки реакции есть: его еще должен одобрить сенат и подписать президент Джо Байден. В случае принятия законопроекта, отмечает он, возможен запуск разбирательства во Всемирной торговой организации и переговоры по вопросам снятия барьеров в торговле, но «перспектив у таких споров мало».

Россия является одним из крупнейших в мире производителей зерна, а также самым крупным экспортером с долей более 20%. В 2022 году общая выручка от продажи агропродукции в другие страны составила около $41,7 млрд, тогда в России был собран рекордный урожай — 153,8 млн т в чистом весе. В 2023 году Минсельхоз оценивал экспорт продовольствия из России в $45 млрд.

По итогам прошлого года урожай зерна в России составил 147 млн т, в этот показатель включен урожай в присоединенных регионах, сообщала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Пшеницы было собрано 92,8 млн т, кукурузы — 14,4 млн т, риса — 1 млн т, гречихи — 1,5 млн т, подсолнечника на зерно — 16,7 млн т, сои — 6,7 млн т. Площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под зерновые и зернобобовые культуры выросла на 0,6%, до 47,808 млн га.

По оценке ИКАР, в этом сезоне доля России в глобальной торговле пшеницей может увеличиться до 25% против 22% сезоном ранее. Долю ЕС в этом сезоне ИКАР оценивает в 11%, США и Канады совместно — в 20%, общую долю Австралии, Аргентины и Украины — в 22%.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на прошлой неделе предупредил, что Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае поражения Украины. По мнению министра, это также грозит инфляцией и «очень серьезной» продовольственной проблемой, поэтому Париж должен продолжать поддерживать Киев. Россия критикует западную помощь Украине и настаивает на выполнении всех целей спецоперации.