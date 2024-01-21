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Военная операция на Украине ,  
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МИД Франции назвал последствия для рынка зерна при поражении Украины

МИД Франции: Россия захватит 30% рынка экспорта зерна после поражения Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Если Украина проиграет, Россия возьмет под свой контроль 30% мирового рынка зерна, что несет риски для французских аграриев, заявил министр иностранных дел Франции и призвал продолжать помогать Киеву. Москва осуждает такую помощь
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае поражения Украины, заявил Le Parisien недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Глава МИД пообещал продолжить военную поддержку Киеву — по его словам, украинские власти «могут рассчитывать на Францию». При этом, как отметил Сежурне, последствия поражения Украины «будут значительными». «К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России <…> будет драматичной для наших фермеров», — заявил он.

По мнению министра, это также грозит инфляцией и «очень серьезной» продовольственной проблемой, поэтому Париж должен продолжать поддерживать Киев. «Президенту [Украины Владимиру] Зеленскому это (помощь. — РБК) нужно для общественного мнения, чтобы продемонстрировать, что у него все еще есть поддержка», — добавил Сежурне.

Российские власти критикуют помощь Украине со стороны западных стран. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что, несмотря на поддержку Запада, Украине не удается добиться результатов на поле боя, а военный ресурс Киева почти исчерпан.

Кремль назвал «полным рисков» вывоз зерна с Украины без зерновой сделки
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Урожай зерна в России по итогам 2023 года составил 147 млн т, в этот показатель включен урожай в присоединенных регионах, сообщала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Пшеницы было собрано 92,8 млн, кукурузы — 14,4 млн т, риса — 1 млн т, гречихи — 1,5 млн т, подсолнечника на зерно — 16,7 млн т, сои — 6,7 млн т. Площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий под зерновые и зернобобовые культуры выросла на 0,6%, до 47,808 млн га.

В 2022 году собран рекордный за всю историю России — 156 млн т, отмечал президент Владимир Путин. По оценке главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева, тогда страна поставила на внешние рынки 60 млн т зерна, сохранив за собой звание крупнейшего экспортера в мире с долей в 20% глобального рынка. В 2024 году прогнозируемый урожай зерна в России составит 147 млн т, отмечал Путин.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
экспорт зерна пшеница Франция Россия Военная операция на Украине
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