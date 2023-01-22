Партия Шольца обсудит пересмотр отношения к России и усиление роли в НАТО

Особая история Москвы и Берлина «затуманивала взгляд» на происходящее, из-за чего власти Германии не реагировали на действия России должным образом, считают в СДПГ. Там также призвали усилить мощь бундесвера

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Германия слишком долго полагалась на перспективу совместного будущего с Россией пренебрегала разработкой иных сценариев развития ситуации, что было «срочно и необходимо» после вооруженного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году и не позднее, чем присоединение Крыма в 2014-м. Об этом говорится в проекте стратегического руководящего документа Социал-демократической партии Германии (СДПГ), который будет обсуждаться на ее президиуме 23 января, пишут Handelsblatt, ZDF и Zeit со ссылкой на источники.

Из-за особой истории России и Германии, слишком много внимания уделялось объединяющим факторам, а это «затуманивало взгляд на то, что их разделяет», говорится в документе. Авторы считают, что Берлин не реагировал на действия Москвы как следует, а стал зависимым от нее в одностороннем порядке из-за импорта энергоресурсов и предлагается «распознавать тенденции на раннем этапе и соответственно определять возможные направления действий».

Документ предусматривает, что Германия должна стать «сильным партнером в НАТО», а немецкую армию следует оснастить таким образом, чтобы она могла «полностью и всегда» выполнять свои обязанности: Берлин должен быть готов «взять на себя больше ответственности за реализацию наших общих интересов в обеспечении мирного порядка, основанного на ценностях».

Пересмотреть следует отношение Германии и к Китаю, учитывая уже то, что Пекин не осудил действия России на Украине, указано в документе. Там говорится, что под руководством Си Цзиньпина эта страна стала глобальной державой, которая намеревается «реорганизовать международную систему в свою пользу», став системным соперником. Во внешней политике Китай стал более самоуверенным и агрессивным, а относительно внутренней политики СДПГ беспокоят ограничения гражданских свобод в Гонконге и нарушения прав человека в отношении уйгуров.

В конце декабря в немецком МИДе предупредили, что с нынешней России у европейских стран не может быть нормальных отношений, несмотря на то, что этого бы хотели в Европе. «Но мы не питаем иллюзий — мы сейчас живем в другой реальности», — сказала министр Анналена Бербок, представляющая партию «Зеленых».

Российские власти также не раз заявляли об аналогичном отношении к лидерам западных стран. Президент Владимир Путин полагает, что «нас просто водили за нос, обманывали», несмотря на попытки Москвы договориться. «Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну», — говорил глава МИДа Сергей Лавров.