Бербок исключила нормальные отношения Европы с нынешней Россией

Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Европейские страны не смогут поддерживать нормальные отношения с сегодняшней Россией. Об этом в интервью румынскому изданию Digi24 заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий — мы сейчас живем в другой реальности», — заявила Бербок, отвечая на вопрос об отношениях Москвы и европейских стран.

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