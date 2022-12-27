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Бербок исключила нормальные отношения Европы с нынешней Россией
Глава МИД Германии Бербок: нормальные отношения Европы с нынешней Россией невозможны
Анналена Бербок
Европейские страны не смогут поддерживать нормальные отношения с сегодняшней Россией. Об этом в интервью румынскому изданию Digi24 заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий — мы сейчас живем в другой реальности», — заявила Бербок, отвечая на вопрос об отношениях Москвы и европейских стран.
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