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Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»
Президент Турции Эрдоган пригрозил премьеру Греции Мицотакису маршем «бешеных турок»
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о марше «бешеных турок»
Он отрицает планы по нанесению удара по Афинам с помощью разработанной ракеты Typhoon, если Греция будет «действовать по-умному». Эрдоган обвинил страну в том, что та вооружает свои острова в Эгейском море.
«Мицотакис, ты говоришь то там, то сям, но знай, что если ты ошибешься, то бешеные турки пройдут маршем», — пригрозил Эрдоган.
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