Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Офис президента Турции / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о марше «бешеных турок»

Он отрицает планы по нанесению удара по Афинам с помощью разработанной ракеты Typhoon, если Греция будет «действовать по-умному». Эрдоган обвинил страну в том, что та вооружает свои острова в Эгейском море.

«Мицотакис, ты говоришь то там, то сям, но знай, что если ты ошибешься, то бешеные турки пройдут маршем», — пригрозил Эрдоган.

Материал дополняется.